Roulettes pour 699 $: Il s’agit du nouvel et coûteux accessoire informatique Mac Pro d’Apple

Le Mac Pro est l’ordinateur de bureau haute performance qu’Apple a sorti l’année dernière au prix d’environ 5 999 $ dans sa configuration de base. Accompagné d’un moniteur spécial à 4 999 $, le poste de travail a attiré plus d’attention lorsqu’il a présenté le support d’écran comme accessoire, au prix de 999 $.

Maintenant, la société dirigée par Tim Cook est revenue pour donner la note avec le prix des accessoires qui vous permettent de donner de la mobilité et du soutien à l’armoire Mac Pro avec les roues Apple Mac Pro, un kit de quatre roues en caoutchouc et en acier inoxydable avec un Prix ​​de 699 $ qui vous permet de déplacer le poste de travail sous le bureau ou tout au long de l’étude, comme indiqué par Apple dans la description du produit. Plus cher que l’iPhone XR de 128 Go, au prix de 649 $.

À son tour, Apple a également publié le kit de base en acier inoxydable pour 299 $. Pour une station fixe. “Le Mac Pro dans sa version standard comprend quatre pieds, mais si vous avez acheté une version avec roues, ils peuvent être remplacés par ces quatre supports pour améliorer la stabilité de l’équipement”, explique la société dans la description de l’accessoire.

