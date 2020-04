Roundup: Meilleures applications et podcasts axés sur les enfants pour aider à la distanciation sociale

Si vos enfants sont comme mes enfants, ils sont fous, prêts à retourner à l’école et généralement fatigués d’être à la maison. Au fil des ans, j’ai rassemblé certaines de mes applications et podcasts préférés que mes enfants ont appris à aimer. J’ai donc voulu compiler une liste pour aider d’autres parents dans le même bateau.

Podcasts axés sur les enfants

Pendant nos trajets vers l’école, nous avions appris à écouter des podcasts axés sur les enfants qui racontaient de belles histoires. Voici quelques-uns de nos choix favoris. Si vous n’êtes pas satisfait de votre application de podcast existante, consultez notre meilleur article sur l’application de podcast.

Les aventures extraterrestres de Finn Caspian

Ma femme a découvert ce podcast et mes enfants travaillent actuellement à travers les différentes saisons. Bien que nous ne naviguions pas beaucoup en ce moment, nous l’utilisons comme activité de détente avant de nous coucher.

Il ne peut pas dormir, il ne peut pas secouer le sentiment que quelqu’un le suit, et il ne peut pas arrêter les monstres qui se présentent pour briser son gâteau. En d’autres termes, cela se révèle plus excitant que prévu. C’est tout dans les premiers épisodes de ce podcast en série primé pour les enfants. Finn, ses amis et leurs robots de compagnie à bord de la célèbre station spatiale exploratrice interplanétaire Marlowe 280 découvrent des planètes inexplorées, aident les extraterrestres dans des galaxies lointaines et suivent les conseils des auditeurs sur Terre alors qu’ils tentent de résoudre les grands mystères de l’univers.

Abonnez-vous sur les podcasts Apple, Overcast, Castro, Pocket Casts, Spotify, Breaker ou RSS.

Podcast Histoires: Un spectacle au coucher pour les enfants de tous âges

Wondery a un autre coup sur la main avec le podcast Stories. Mes enfants attendent avec impatience la sortie de nouveaux épisodes. Les histoires varient entre des fables racontées ou des contes originaux, mais la valeur de la production est exceptionnelle.

Sur le podcast Histoires, nous réalisons une nouvelle histoire pour vos enfants chaque semaine. Les histoires vont des nouvelles de contes de fées comme Blanche-Neige à des histoires classiques comme Peter Rabbit et même des œuvres complètement originales. Tout est classé G et sûr pour tous les âges. Le podcast parfait pour les enfants pour les familles imaginatives. Que vous conduisiez avec vos enfants ou que vous souhaitiez simplement limiter le temps d’écran de vos enfants, Stories Podcast offre des divertissements que les enfants et les parents adoreront.

Abonnez-vous sur les podcasts Apple, Overcast, Castro, Pocket Casts, Spotify, Breaker ou RSS.

Wow dans le monde

Wow in the World est de NPR, et je suis abonné à plusieurs de leurs podcasts pour ma propre écoute, mais leur podcast Wow in the World est un grand axé sur les enfants.

Les hôtes Mindy Thomas et Guy Raz guident les enfants curieux et leurs adultes dans un voyage dans les merveilles du monde qui les entoure. Nous allons entrer dans nos cerveaux, dans l’espace et plonger dans les nouvelles histoires les plus cool de la science et de la technologie.

Abonnez-vous sur les podcasts Apple, Overcast, Castro, Pocket Casts, Spotify, Breaker ou RSS.

Applications pour les enfants

Histoires de sommeil du crépuscule de Moshi

Si vos enfants ont du mal à s’endormir pendant toute l’incertitude du monde et les horaires scolaires variables, Moshi est une application amusante à consulter.

Rejoignez les millions de parents qui utilisent Moshi pour installer rapidement leurs enfants dans un sommeil paisible et reposant avec plus de 45 heures d’histoires audio originales, de méditations, de musique et de sons que vous ne trouverez dans aucune autre application. Comprend l’invité spécial Moshi Stories raconté par des légendes de la scène et de l’écran, dont Goldie Hawn, Brian Blessed et Patrick Stewart. Recommandé par les meilleurs experts du sommeil et les médecins.

Moshi est un téléchargement gratuit sur l’App Store avec plusieurs histoires à écouter gratuitement. Il existe un abonnement supplémentaire (40 $ / an) qui débloque beaucoup plus de contenu.

Poursuite de l’oie

Notre école utilise GooseChase pour aider les enfants à sortir dans leur cour. GooseChase vous permet de créer un jeu, d’attribuer des points aux tâches, puis d’inviter vos amis. Ce serait une façon amusante de créer de la compétition dans votre groupe d’amis, votre famille ou votre quartier.

Chez GooseChase Adventures, nous avons combiné la véritable chasse au trésor à la technologie des smartphones pour créer l’une des activités les plus passionnantes du marché. Plus qu’une simple application autonome, la plateforme GooseChase vous permet de créer et de faciliter une chasse au trésor personnalisée en quelques minutes. Voilà comment cela fonctionne:

GooseChase est un téléchargement gratuit sur l’App Store. Pour un usage personnel, c’est gratuit, mais les comptes éducation et entreprise ont des frais supplémentaires.

Khan Academy Kids

Khan Academy est bien connue sur la scène de l’éducation pour offrir une multitude de contenus gratuits, et ils ont maintenant une application dédiée aux enfants qui est très utile pour les parents qui veulent s’assurer que leurs enfants restent sur la bonne voie.

Les enfants peuvent apprendre la lecture, le langage, l’écriture, les mathématiques, le développement socio-émotionnel, la résolution de problèmes et le développement moteur. Des activités et des jeux ouverts comme le dessin, la narration et la coloration encouragent la créativité et l’expression de soi. Un casting de personnages d’animaux adorables guidera les enfants à travers les leçons, et notre parcours d’apprentissage adaptatif personnalisera leur expérience pour les aider à maîtriser différentes compétences.

Khan Academy Kids est gratuit, sans publicité ni achats intégrés, et il peut être téléchargé sur l’App Store.

Récapitulatif de l’application et des podcasts axés sur les enfants

Ces applications et podcasts destinés aux enfants ne sont que quelques-unes de mes recommandations, mais j’aimerais entendre nos lecteurs s’ils ont des suggestions supplémentaires. Quelles sont vos applications et podcasts axés sur les enfants préférés?

Photo de Patricia Prudente sur Unsplash

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: