Roundup: tout ce que nous savons sur iOS 14, watchOS 7, WWDC 2020 et plus

Dans les articles phares de cette semaine: Ce fut une grande semaine ici à . car nous avons exclusivement rapporté de nombreux détails sur ce à quoi s’attendre d’iOS 14, watchOS 7, de nouveaux modèles d’Apple Watch, et bien plus encore. Continuez à lire tout ce que nous avons rapporté cette semaine.

watchOS 7 |

Nous avons commencé avec l’annonce qu’Apple développe la capacité d’Apple Watch à détecter les niveaux d’oxygène dans le sang pour la première fois. Ceci est basé sur le code d’iOS 14 qui a été vu par ..

Nous nous attendons également à ce que l’Apple Watch Series 6 inclue un nouveau cadran de montre Infograph Pro, des fonctionnalités SchoolTime, un suivi du sommeil et bien plus encore.

iOS 14 |

Nous avons ensuite ouvert les vannes pour iOS 14, signalant de nombreuses nouvelles fonctionnalités en cours de développement pour les mises à jour de cette année.

Peut-être plus particulièrement, Apple développe une prise en charge sophistiquée du curseur de la souris pour iOS 14 et iPadOS 14. Cela inclut des éléments tels que la prise en charge de plusieurs pointeurs, des gestes et bien plus encore. Apple développe également une nouvelle application de réalité augmentée pour iOS qu’elle teste avec Apple Stores et Starbucks.

HomeKit gagnera également de nouvelles fonctionnalités dans iOS 14, basées sur une fuite de code vue par .. Apple développe de nouvelles fonctionnalités de reconnaissance faciale pour les caméras HomeKit, des améliorations de l’audio Apple TV et Night Shift pour les lumières. Pendant ce temps, l’écran d’accueil iOS pourrait même changer cette année, Apple développant une nouvelle option d’affichage de liste.

tvOS 14 |

Pour Apple TV, le code indique qu’Apple développe une nouvelle application d’entraînement nommée «Seymour». Cette application permettrait aux utilisateurs de télécharger des entraînements et d’être coachés directement depuis leur Apple TV. Il serait également lié à Apple Watch pour le suivi de la condition physique et à Apple Music pour l’audio.

Matériel |

Enfin et surtout, le code iOS 14 confirme bon nombre des nouvelles fonctionnalités que nous attendons pour l’iPhone 9 et les modèles iPad Pro mis à jour. Il existe également des preuves qu’Apple développe une nouvelle télécommande pour l’Apple TV, mais il n’est pas clair s’il s’agira d’une refonte spectaculaire ou d’une mise à jour itérative basée sur la télécommande Siri.

iOS 14 révèle également notre premier aperçu des écouteurs supra-auriculaires haut de gamme d’Apple avec les fonctionnalités AirPods.

Vous trouverez ci-dessous d’autres articles phares de cette semaine.

Coronavirus |

iPhone |

Mac |

Apple Watch |

Beaucoup d'entre nous connaissent Casey Liss d'Accidental Tech Podcast, Analog (ue) et des applications comme Vignette et Peak-A-View, mais que savez-vous de l'expérience de Casey avec la course à pied et l'Apple Watch? Cette semaine, nous explorons juste cela.

Benjamin et Zac ont une semaine d'exclusivités . pour discuter, y compris des charges d'iOS 14, watchOS 7 et Apple Watch Series 6, de nouveaux détails sur la prise en charge du curseur iPad, et bien plus encore.

Bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle mini-série sur le développement d'applications indépendantes, mettant en vedette des invités spéciaux de toute la communauté! Outre vos mises à jour régulières sur le monde d'Apple (cette fois avec un grand nombre de fuites et d'informations sur iOS 14 et de nouveaux produits), et ce que John et Rambo font, vous apprendrez comment trois développeurs indépendants arrivent idées et organiser la pré-production autour de leurs applications.

