Routeur et jeux en ligne: ce que vous devez savoir

Les jeux en ligne sont devenus un phénomène de masse. Pour en profiter de manière optimale, nous avons besoin un PC qui répond confortablement à vos exigences, des périphériques appropriés, une connexion Internet stable avec une vitesse minimale et, bien sûr, un routeur qui offre les performances et la stabilité nécessaires.

Nous pouvons avoir un PC de dernière génération et une connexion Internet très rapide, mais si nous n’avons pas de routeur selon notre expérience des jeux en ligne Cela peut finir par être terrible.

Nous sommes conscients que beaucoup de nos lecteurs utilisent leur PC pour profiter des jeux en ligne, et que ceux-ci sont devenus non seulement une forme de loisir très populaire, mais aussi d’une manière de socialiser et de se faire de nouveaux amis (et rivalités).

La complexité croissante des jeux en ligne, associée à la évolution des environnements multi-appareils à la maison, il a apporté de nouveaux défis au secteur. Le constructeur allemand AVM, a “ramassé le gant” et a surmonté ce défi sans problème avec des solutions telles que la FRITZ! Box 7590, un routeur haut de gamme conçu pour offrir une expérience totalement optimale avec les jeux en ligne et les environnements multi-appareils.

Choisir un bon routeur est essentiel pour profiter de nos jeux en ligne, et nous avons donc voulu partager avec vous cet article, où nous vous donnerons une série de conseils clés afin que vous ayez raison lors du choix de votre nouveau routeur.

Jeu en ligne et routeur: un aperçu

Lorsque vous jouez en ligne, un processus a lieu dans lequel notre PC se connecte aux serveurs dédié au jeu, agissant comme intermédiaires entre tous les joueurs. Voici notre connexion Internet et aussi notre routeur. Les deux joueront un rôle clé, car ils influenceront l’expérience que nous aurons lors du développement de jeux multijoueurs.

Il est très facile à comprendre, nous savons tous que le routeur agit comme un élément de communication bidirectionnelle avec les serveurs du jeu en ligne, et précisément dans cette communication entre en jeu l’un des aspects qui peuvent le plus influencer notre expérience, la latence, qui est définie comme retard de communication entre les serveurs et notre équipe, c’est-à-dire le temps qui s’écoule pour l’envoi et la réception des paquets réseau à compléter.

Si la latence est élevée, nous subirons des retards qui peuvent devenir très graves. Nous comprendrons mieux avec deux exemples qui vous paraissent sûrement: Avez-vous tiré sur un ennemi et n’êtes pas mort? Ou peut-être avez-vous vu votre personnage sauter et ne pas répondre à temps à vos commandes? Comme les deux cas ont été causés par une latence élevée.

Ce problème est communément connu sous le nom de «retard» et il peut totalement ruiner l’expérience de jeu. Si nous voulons profiter pleinement de nos jeux en ligne, il est essentiel d’avoir un routeur de qualité qui garantit une latence minimale à tout moment, ainsi qu’une connexion Internet stable.

D’autres problèmes pouvant affecter nos jeux en ligne sont les suivants: perte et interférence de paquets pour le bruit dans le signal. Les deux sont plus courants dans les réseaux Wi-Fi et se produisent principalement dans les routeurs plus anciens. Changer le routeur et utiliser une connexion filaire nous permettra de résoudre ce problème.

Je veux vous rappeler que pour jouer en ligne, nous n’avons pas besoin d’une connexion Internet très rapide. L’important est que ce être stable et avoir le soutien d’un routeur de jeu de qualité, car lorsque nous jouons sur Internet, une connexion permanente est établie entre notre équipe et les serveurs de jeu dans lesquels de très petits packages sont traités et la moindre interférence ou erreur peut avoir des conséquences très négatives et gêner le jeu.

Routeur pour les jeux: que dois-je évaluer?

Si nous voulons réussir à choisir notre routeur et que nous prévoyons de l’utiliser, principalement, pour jouer en ligne, nous devons prendre en compte une série de points fondamentauxs qui détermineront leur potentiel réel face à cette tâche.

Contre la croyance populaire, il ne suffit pas de parier sur un modèle qui a plus de vitesse qu’un autre, en fait on a déjà vu que les jeux prioriser la qualité et la stabilité de la connexion sur le rendement brut. Ce sont généralement les fonctionnalités les plus importantes que nous devrions rechercher dans un routeur pour jouer en ligne

Processeur double cœur: le cœur du routeur et la personne en charge de la gestion des tâches intensives qui utilisent une large bande passante, qui génèrent des niveaux de trafic élevés et / ou nécessitent travail en réseau intensif, comme des expéditions constantes de colis dans les deux sens. Un processeur dual-core dans un routeur assure un bon niveau de performances et permet d’obtenir une connexion très stable avec de faibles latences.

Wi-Fi AC standard: Il est préférable d’utiliser des connexions filaires pour jouer en ligne, mais nous comprenons qu’il n’est pas toujours possible de connecter tous nos appareils de jeu par câble. Par conséquent, il est important de choisir un routeur de jeu capable de fonctionner dans les 5 GHz avec le Wi-Fi 5. Cette bande est moins saturée que la bande des 2,4 GHz, a moins d’interférences et permet une connexion de meilleure qualité.

Formation de faisceau: une technologie qui concentre automatiquement le signal Wi-Fi et le dirige directement vers les appareils connectés, afin qu’ils le reçoivent plus intensément. Le routeur identifie l’emplacement de chaque appareil et envoie les informations directement dans cette direction, ce qui réduit l’effet de rebond et améliore la stabilité et la qualité du signal.

Ports Gigabit: Les ports standard offrent des taux de transfert de 100 Mbps tandis que dans les ports Gigabit, le taux est de 1000 Mbps (1 Gbps). La différence est très grande comme nous pouvons le voir. Je sais que nous avons dit que la vitesse de connexion n’est pas aussi importante lorsque nous jouons en ligne, mais réduira les temps d’attente lors du téléchargement de jeux, de mises à jour lourdes et de correctifs, cela vaut donc la peine d’être considéré.

Qualité de service: Il est également connu par son acronyme en anglais “QoS”. Cette fonction agit prioriser le trafic en fonction de la configuration que nous avons appliquée. On peut par exemple établir une préférence en faveur des jeux en ligne. Ainsi, si nous avons de nombreux appareils connectés à notre réseau, nous nous assurerons que le routeur priorise les jeux en ligne afin qu’ils aient toutes les performances et la stabilité dont ils ont besoin.

Sécurité avancée: chiffrement WPA2 Il est essentiel, et il est conseillé de rechercher des modèles qui vous permettent d’établir différentes configurations de manière simple, comme Filtrage MAC avec listes noires, cela nous aidera à mettre fin aux éventuels intrus et aux listes d’invités, qui nous permettront, par exemple, de faciliter l’entrée aux amis et à la famille lorsqu’ils viennent jouer avec nous et apporter leur ordinateur portable ou leur console. Un intrus qui consomme toute notre bande passante entraînera des latences si élevées qu’il sera impossible de jouer.

Protection contre les attaques DoS (déni de service): une fonction de sécurité très importante qui permet de bloquer les paquets réseau intrusifs pour éviter les déconnexions réseau. Avec cette protection, nous pouvons éviter que dans un jeu en ligne (par exemple, dans un jeu compétitif), quelqu’un bloque la connexion du routeur et que ce soit sans connexion Internet, ce qui nous fait perdre le jeu.

Serveur virtuel (ouverture de port): Cette fonction facilite l’ouverture sécurisée des ports qui sont normalement fermés, mais qu’il faut ouvrir pour assurer le bon fonctionnement de certains jeux ou consoles. S’ils sont fermés, ils peuvent ne pas fonctionner, ou ce qu’ils font de façon erratique ou incorrecte.

UPnP (Universal Plug and Play): C’est un complément au précédent, car c’est une fonctionnalité qui reconnaît automatiquement les programmes / jeux qui nécessitent des ouvertures de port spécifiques.

