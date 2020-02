RTRO vous permet d’enregistrer des vidéos dans un style rétro à partir d’un iPhone

Moment, la célèbre société de lentilles pour iPhone, a développé une nouvelle application pour iOS qui vous permet d’enregistrer des vidéos avec un style rétro similaire à ce que de nombreux influenceurs sont devenus à la mode ces derniers mois sur les réseaux sociaux comme Instagram. Son nom, sans surprise, est RTRO.

Cependant, les créateurs de l’application sont allés un peu au-delà des filtres habituels qui inondent actuellement les réseaux sociaux comme Instagram. RTRO permet expérimenter avec différents filtres de ce style, réglez leur niveau d’intensité, modifiez le nombre d’images par seconde, choisissez entre les différents objectifs du smartphone (s’il en a plusieurs) et activez même un filtre anamorphique.

L’application est clairement conçue pour que le contenu, une fois créé, soit stocké dans la mémoire de l’appareil ou exporté vers des applications tierces telles que Instagram ou Snapchat. En fait, même vous permet de découper la vidéo selon les proportions les plus courantes dans ces réseaux sociaux (9:16, 3: 4 et 1: 1).

Par défaut, RTRO vous permet de choisir entre un certain nombre de filtres, mais l’idée des développeurs est que les options augmentent progressivement dans le temps. Pour cela, Moment s’est associé à divers cinéastes, photographes et employés de l’entreprise qui développeront et partageront de nouveaux filtres Grâce à l’application. Les utilisateurs peuvent les télécharger, comme s’il s’agissait d’un filtre VSCO ou d’un préréglage Lightroom, et créer leurs propres vidéos avec cette apparence.

Le téléchargement de l’application est gratuit, mais pour débloquer certaines options, les développeurs exigent le paiement d’un abonnement mensuel (2 $) ou annuel (15 $). Cet abonnement donne également accès à nouveaux filtres qui seront publiés mensuellement par l’équipe RTRO. Les utilisateurs peuvent également télécharger des filtres développés par des cinéastes et des photographes, bien que ceux-ci auront un coût individuel – et indépendant de l’abonnement mensuel – de 2 dollars.

