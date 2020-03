Rumer Willis Roles: Where Else You & # 039; ve Vu The Masked Singer Star

Quels films et émissions de télévision ont Rumer Willis été? L’année dernière, Rumer Willis – la fille aînée des acteurs Bruce Willis et Demi Moore – s’est classée cinquième lors de la première saison du concours de chant de réalité virtuelle de Fox The Masked Singer. Déguisée dans un costume de lion bling-out, Willis a impressionné les téléspectateurs avec ses interprétations de chansons comme “Feeling Good” de Nina Simone et “Diamond Heart” de Lady Gaga avant d’être finalement démasquée lors de la huitième semaine de l’émission.

Pour quiconque suit la carrière de Rumer Willis jusqu’à présent, sa révélation sur The Masked Singer n’a pas été une surprise trop grande, car elle a déjà démontré son talent pour le chant dans le passé. En 2015, elle a joué Roxie Hart dans une production de Broadway à Chicago et – plus récemment – a eu un passage de deux saisons en jouant la chanteuse troublée, inspirée d’Amy Winehouse Tory Ash sur Fox drama Empire avant que le personnage ne soit tué dans la saison 5.

En relation: Le chanteur masqué: qui est T-Rex? Identité confirmée

Son étoile a peut-être considérablement augmenté ces dernières années, mais Rumer Willis agit depuis qu’elle est enfant. Elle a fait ses débuts aux côtés de sa mère Demi Moore en 1995, le film de passage à l’âge adulte Now And Then et a ensuite joué sa fille à l’écran dans le strip-tease de 1996. Elle a également partagé du temps d’écran avec son père Bruce Willis dans la comédie noire The Whole Nine Yards et a joué sa fille à l’écran dans le thriller Hostage de 2005.

À la fin des années, Rumer Willis a joué des rôles dans une poignée de longs métrages. En 2008, elle a joué la soeur ringarde de la sororité Joanne dans la comédie Anna Faris The House Bunny et la maudite adolescente Natalie dans le film d’horreur From Within. L’année suivante, elle a joué le lycéen Katlyn dans la comédie pour adolescents Wild Cherry et une autre sœur de sororité nommée Ellie dans le remake d’horreur Sorority Row. Willis a également eu des rôles d’invité dans des émissions telles que CSI: NY, Medium et The Secret Life Of The American Teenager.

Ses autres rôles télévisés notables incluent un arc de dix épisodes jouant le lycéen gay Gia Mannetti en 90210 et un passage de deux épisodes jouant l’intérêt amoureux de Max Bergman (Masi Oka) Sabrina Lane à Hawaii Five-0. Elle a également eu des camées en tant que tatoueuse / trafiquante de drogue nommée Lisa dans un épisode de la saison 3 de Workaholics et en tant qu’employée de bienfaisance nommée Zoe dans la saison 4 de Pretty Little Liars. La chanteuse masquée n’était pas non plus sa seule incursion dans la télé-réalité; en 2015, elle remporte la vingtième saison du concours de danse Dancing With The Stars aux côtés de son partenaire professionnel Valentin Chmerkovskiy.

Durant la dernière décennie, Rumer Willis » carrière cinématographique a couvert un large éventail de genres. Elle a joué dans des films indépendants comme The Diary Of Preston Plummer et The Odd Way Home, les comédies The Escort et There’s Always Woodstock et les thrillers Woman On The Edge et What Lies Ahead. Elle a montré une fois de plus ses talents de chanteuse dans la comédie musicale Hello Again et a plongé ses orteils dans le genre d’action avec Air Strike – qui mettait également en vedette Bruce Willis – et Future World. Plus récemment, elle a joué l’actrice Joanna Pettet dans Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino.

Suivant: Rôles d’Olivia Cooke: où vous reconnaissez le joueur prêt une étoile