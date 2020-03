Rumeur: Apple développe la biométrie d’empreintes digitales Touch ID pour Apple Watch, la série 2 ne prend pas en charge watchOS 7

Dans le prolongement du rapport Apple TV publié plus tôt cette semaine, iUpdate et The Verifier font rapport sur d’éventuelles modifications à venir de watchOS 7 et de l’Apple Watch.

Plus intéressant encore, le rapport affirme qu’Apple s’attaque actuellement à deux approches différentes pour ajouter le déverrouillage par empreinte digitale Touch ID à l’Apple Watch. Une approche consisterait à intégrer un capteur d’empreintes digitales dans la couronne numérique. L’autre méthode (plus cool) serait d’ajouter un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il n’est pas clair si cela serait prêt pour cette année, car The Verifier indique qu’il s’agit d’une fonctionnalité de la série 7 (2021).

À l’heure actuelle, l’Apple Watch ne propose aucune option d’authentification biométrique. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent saisir un code PIN la première fois qu’ils mettent la montre à leur poignet. La montre se verrouille automatiquement lorsqu’elle détecte qu’elle a été retirée du bras. Vous pouvez également faire déverrouiller automatiquement votre montre lorsque l’iPhone couplé est déverrouillé.

Cela permet de réduire le nombre de fois que vous devez taper le code PIN, ce qui rend Touch ID beaucoup moins prioritaire sur la montre que sur le téléphone. Néanmoins, ce serait cool de l’avoir – soit via Touch ID sur la couronne ou sur l’écran.

Des rumeurs selon lesquelles Apple adopterait des capteurs d’empreintes digitales à l’écran sur l’iPhone circulent depuis un certain temps, comme alternative au déverrouillage Face ID. Cependant, nous ne nous attendons actuellement à voir Touch ID sur aucun des modèles d’iPhone 12.

Nous avons également entendu des analystes comme Ming-Chi Kuo suggérer qu’Apple envisage d’ajouter un capteur d’empreintes digitales au bouton d’alimentation des futurs iPhones bas de gamme, ce qui permettrait à la société d’offrir un appareil plein écran sans incorporer le coûteux système de caméra TrueDepth.

L’approche des boutons est à peu près analogue à l’ajout d’un capteur d’empreintes digitales à la couronne de l’Apple Watch. Cependant, faire cela pose ses propres défis car en ce moment, la couronne est utilisée pour activer la fonction d’électrocardiogramme. Depuis que l’ECG a été ajouté à l’Apple Watch Series 4, la façade de la couronne est recouverte d’une électrode en titane. Il n’est pas évident comment Apple pourrait également y ajouter un capteur capacitif d’empreintes digitales.

Au-delà de Touch ID, le rapport corrobore les rapports de . sur le capteur d’oxygène sanguin et le suivi du sommeil à venir sur l’Apple Watch avec watchOS 7. Il y aura également des améliorations des capacités de Siri et une actualisation plus large de l’interface utilisateur du système, selon le rapport.

Cependant, The Verifier dit que l’Apple Watch Series 2 (introduite en 2016) ne sera pas éligible pour une mise à jour vers watchOS 7. Cela signifie probablement que l’Apple Watch Series 1 n’aurait pas de chance car elle partage le même processeur dual-core comme la série 2, et a été introduit en même temps.

Le vérificateur ne prévoit pas de modifications matérielles majeures de la montre elle-même cette année. Bien qu’Apple puisse ajouter des fonctionnalités plus petites comme le WiFi 6 et une durée de vie de la batterie améliorée, la conception industrielle générale de l’appareil devrait rester la même. Bloomberg a rapporté que le suivi du sommeil ne serait pas compatible avec les montres existantes. Si cela s’avérait vrai, le suivi du sommeil deviendrait la caractéristique distinctive de l’Apple Watch Series 6.

Nous nous attendons à voir Apple dévoiler officiellement watchOS 7 lors de la Keynote de la WWDC en juin. La WWDC sera une affaire en ligne cette année et la société n’a pas encore confirmé la date exacte de l’événement principal. La prochaine génération de matériel Apple Watch devrait être lancée à l’automne.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: