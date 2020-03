Rumeur: «Apple TV 6» augmentant le stockage à 64/128 Go, tvOS ajoutant le mode enfants, le temps d’écran, etc.

Parallèlement à l’expansion continue du service de streaming Apple TV +, Apple devrait également travailler sur un nouveau décodeur Apple TV 6. . a signalé certains détails sur la prochaine actualisation, et un nouveau rapport propose aujourd’hui plus d’informations.

La chaîne YouTube iUpdate et The Verifier communiquent conjointement quelques détails sur le soi-disant décodeur «Apple TV 6» aujourd’hui et les prochaines mises à jour de tvOS.

Selon le rapport, Apple mettra à jour les options de configuration du stockage pour l’Apple TV. Actuellement, l’Apple TV est disponible en options 32 Go et 64 Go, mais le rapport d’aujourd’hui indique que cela passera à 64 Go et 128 Go. L’idée est de s’assurer que les utilisateurs ont suffisamment d’espace disponible pour jouer aux titres Apple Arcade.

Apple prévoit également d’ajouter un nouveau «Mode Enfants» à l’Apple TV. Ce ne serait pas unique au décodeur Apple TV 6, mais plutôt une nouvelle fonctionnalité pour tvOS lui-même. Cela permettrait aux propriétaires d’Apple TV de créer un compte séparé pour leurs enfants, avec un contrôle sur les applications pouvant être utilisées.

Ensuite, le rapport indique que Screen Time arrive également à tvOS, pour le mode enfants et les utilisateurs normaux. Le rapport ajoute également qu’Apple travaille sur «l’Apple TV + repensée en mettant davantage l’accent sur le contenu». Ce que cela signifie exactement n’est pas clair pour l’instant.

En termes de disponibilité, le rapport d’aujourd’hui indique qu’on attend le nouveau matériel Apple TV avant la fin de l’année. Comme pour toutes les échéances matérielles en ce moment, cela pourrait changer en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. L’apparence physique de l’Apple TV serait pratiquement inchangée.

Le vérificateur a rapporté avec précision certains détails sur les logiciels et le matériel Apple dans le passé – mais son timing s’est parfois avéré être décalé. Cela étant dit, . a trouvé des preuves dans iOS 13.4 indiquant qu’Apple développait une nouvelle box Apple TV avec le processeur A12 ou A13. Nous avons également trouvé des preuves d’une nouvelle télécommande Apple TV.

