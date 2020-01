Rumeur: iOS 14 pour prendre en charge tous les appareils comme iOS 13,

Apple devrait dévoiler iOS 14 et iPadOS 14 à la WWDC en juin. Avant cette version, une nouvelle rumeur du site français iPhonesoft suggère que la version iOS de cette année prendra en charge tous les mêmes appareils que iOS 13 l’année dernière, mais iPadOS fera quelques coupes.

Selon la rumeur, iOS 14 continuera à prendre en charge l’iPhone SE ainsi que l’iPhone 6s. Tous les autres appareils introduits depuis lors seront également pris en charge, selon la rumeur.

Appareils iOS 14:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7e génération)

Bien sûr, iOS 14 prendra également en charge tous les iPhones 2020, y compris l’iPhone SE 2 / iPhone 9 à bas prix, ainsi que la gamme iPhone 12. La rumeur d’aujourd’hui couvre également qu’il est possible qu’Apple finisse par abandonner la prise en charge de l’iPhone SE et de l’iPhone 6 selon les prochains mois de développement.

En ce qui concerne la gamme d’iPad, la rumeur d’aujourd’hui dit qu’Apple abandonnera le support pour l’iPad mini 4, initialement introduit en septembre 2015, et l’iPad Air 2, introduit en octobre 2014. Ces appareils sont alimentés par les puces A8 et A8X.

IPad Pro 12,9 pouces

IPad Pro 11 pouces

IPad Pro 10,5 pouces

IPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad Air (3e génération)

Cette rumeur doit cependant être traitée avec un certain scepticisme. L’année dernière, iPhonesoft a déclaré qu’iOS 13 abandonnerait la prise en charge de l’iPhone SE, mais ce n’était finalement pas le cas. Cependant, le site a prédit avec précision que l’iPhone 5s et l’iPhone 6 resteraient sur iOS 12.

Apple est incité à conserver autant d’iPhone et d’iPad que possible sur la dernière version d’iOS 14, à savoir la sécurité et l’accès aux dernières fonctionnalités des services d’abonnement comme Apple TV + et Apple Arcade. Bien sûr, cela fait également partie du raisonnement derrière le prochain iPhone SE 2 / iPhone 9.

