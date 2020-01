Rumeur: l’iPhone 12 de 6,7 pouces sera plus fin que l’iPhone 11 Pro Max, plus de détails sur les tailles

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement de Macotakara jette aujourd’hui un nouvel éclairage sur les détails de dimensionnement de la gamme iPhone 2020. Le rapport comprend également une mise en garde notable par rapport à ce que d’autres rapports ont largement affirmé que nous pouvons attendre de la gamme iPhone 12 en termes de conception.

Selon le rapport d’aujourd’hui de Macotakara, il est possible que la gamme d’iPhone 12 puisse avoir le “même design de boîtier” que l’iPhone 11, le seul différenciateur étant la technologie de l’appareil photo. Cela contredit les rapports précédents de Ming-Chi Kuo, qui a déclaré que l’iPhone 12 présenterait un design plus boxeur similaire à l’iPhone 4 dans le cadre d’une refonte importante du châssis.

Le rapport d’aujourd’hui poursuit en disant que le modèle iPhone 12 de 5,4 pouces aura une hauteur qui est “à mi-chemin entre l’iPhone SE et l’iPhone 8”, tandis que la version 6,1 pouces sera à mi-chemin entre l’iPhone iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max . L’iPhone 12 de 6,7 pouces sera «légèrement plus grand que l’iPhone 11 Pro Max», explique Macotakara.

En termes d’épaisseur, le rapport indique que l’iPhone 12 de 6,7 pouces fera 7,4 mm, ce qui est notamment plus fin que le design de 8,1 mm de l’iPhone 11 Pro Max. Le rapport note également que l’iPhone 12 de 6,7 pouces comportera un système de caméra avec un «capteur plus grand que la caméra arrière de l’iPhone 11 Pro Max».

Le rapport d’aujourd’hui corrobore les rapports précédents de Kuo, affirmant que les modèles 5,4 pouces et 6,1 pouces comporteront des configurations à double caméra. Kuo a également déclaré qu’il y aurait une variante distincte du modèle 6,1 pouces qui comportera une configuration à trois caméras, ainsi qu’un capteur de temps de vol 3D – tout comme le modèle 6,7 pouces.

Macotakara et Kuo ont préfiguré avec précision les fonctionnalités et les conceptions à venir de l’iPhone dans le passé. Cette année, cependant, Kuo s’est fortement appuyé sur ses informations selon lesquelles l’iPhone 12 comporterait un design semblable à celui de l’iPhone 4.

Macotakara avait déjà partagé des maquettes de ce que pourrait signifier un design semblable à un iPhone 4 pour l’iPhone 12. Une possibilité est que le rapport d’aujourd’hui se réfère à la face avant de l’iPhone 12. Cela signifierait que nous ne devrions pas nous attendre à ce que l’encoche se rétrécissez avec la mise à jour iPhone de cette année.

Pour rendre les choses aussi claires que possible, voici ce que nous attendons actuellement pour la gamme iPhone 2020:

«IPhone 9» avec un design identique à l’iPhone 8, Touch ID, bouton Accueil – mars

IPhone OLED de 5,4 pouces, double caméra arrière – automne

IPhone OLED 6,1 pouces, double caméra arrière – automne

Technologie OLED 6,1 pouces, triple caméra arrière et technologie 3D temps de vol – Automne

Technologie OLED 6,7 pouces, triple caméra arrière et technologie 3D temps de vol – Automne

Que voulez-vous voir sur l’iPhone 12 plus tard en septembre? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

