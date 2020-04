Rumeur: Sonos adopte Dolby Atmos avec de nouvelles mises à jour Playbar, Play: 5 et Sub également en route

Alors qu’Apple préparerait un modèle HomePod plus petit pour cette année, Sonos pourrait également annoncer prochainement un trio de nouveaux produits audio. Un informateur anonyme de . dit que Sonos prévoit une nouvelle Playbar, Sub et Play: 5 pour une sortie dès juin.

La Sonos Playbar a été lancée pour la première fois en février 2013 et est restée sans mise à jour depuis. En 2017, Sonos a publié la Playbase (examen complet), suivie du Beam plus petit et plus abordable en 2018 (examen complet). Plus particulièrement, selon notre pronostiqueur, la prochaine barre de lecture actualisée ajoutera la prise en charge de Dolby Atmos.

Dolby Atmos a été une fonctionnalité demandée par de nombreux utilisateurs de Sonos, en particulier depuis que l’Apple TV a ajouté la prise en charge. Dolby Atmos est décrit comme une expérience sonore immersive qui déplace l’audio autour de vous dans un espace en trois dimensions.

Le pronostiqueur suggère également que Sonos prévoit un nouveau Play: 5 et un nouveau Sub. Le Play: 5 de deuxième génération a été initialement publié en novembre 2015, tandis que le Sub est sorti en 2012. Les détails sur ce qui pourrait arriver avec les nouvelles versions des produits ne sont pas clairs, mais les possibilités incluent des améliorations audio, des mises à niveau de connectivité et une conception potentielle changements.

Sonos a également déposé deux demandes auprès de la FCC le mois dernier, indiquant que de nouveaux produits pourraient également arriver. Dans le passé, Sonos a déposé des demandes FCC dès un mois avant la sortie d’un produit, ce qui permet de corroborer une version dès juin.

En outre, Sonos a envoyé un sondage aux propriétaires l’année dernière pour évaluer l’intérêt pour Dolby Atmos ainsi que pour un caisson de basses «Sub Core» à moindre coût. Bien que les enquêtes soient rarement une indication directe de nouveaux produits, elles donnent souvent un aperçu de ce qu’une entreprise envisage pour l’avenir.

Enfin, qu’en est-il d’AirPlay 2? Le Sonos Play: 5 existant prend en charge la fonctionnalité, nous nous attendons donc à ce que toute nouvelle version offre également la possibilité. La Playbar existante ne prend pas en charge AirPlay 2 par elle-même, il est donc possible que Sonos l’ajoute à la rumeur de révision 2020.

Êtes-vous à la recherche de nouveaux produits Sonos? Que pensez-vous de ces rumeurs? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

