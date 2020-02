Rumeurs sur les caméras 2020: les plus grandes et les meilleures rumeurs sur les caméras

L’année dernière a été une année vintage pour les nouveaux appareils photo, alors 2020 pourrait-il correspondre? Les dernières rumeurs sur les appareils photo suggèrent qu’il y a de fortes chances que ce soit le cas, avec une gamme de nouveaux modèles attendus de Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic et Olympus.

Si quoi que ce soit, les dernières rumeurs sur les appareils photo suggèrent que 2020 sera une année encore plus excitante pour les photographes, car la concurrence sans miroir n’a jamais été aussi féroce. Maintenant que Canon, Nikon et Panasonic sont pleinement entrés dans la mêlée sans miroir, nous commencerons à les voir s’appuyer sur leurs premières offres – ce qui signifie plus de choix pour tout le monde, des passionnés aux pros.

Pas que le reflex numérique aille partout, pour l’instant – de nouveaux modèles comme le Nikon D780 et le Canon 1DX Mark III montrent qu’il existe un appétit pour la production de modèles “ hybrides ” qui ajoutent un glaçage sans miroir au gâteau DSLR traditionnel.

Alors, quelles sont les plus grandes et les meilleures rumeurs sur les caméras que nous ayons vues jusqu’à présent cette année? Nous avons combiné tout ce que nous savons sur les taux de rafraîchissement traditionnels pour certaines lignes avec certaines des dernières fuites pour vous donner cet aperçu régulièrement mis à jour des dernières rumeurs pour chaque fabricant.

Rumeurs sur les caméras 2020

Nikon rumeurs 2020

Avec les caméras Z6 et Z7 sans miroir plein format de Nikon maintenant établies, et l’APS-C Z50 se présentant comme un excellent candidat, pourrions-nous voir une surface de modèle Z9 / Z8 haut de gamme ensuite? Ou peut-être qu’un modèle plus junior les rejoindra? Et, après une longue attente, le reflex numérique Nikon D6 a enfin fait ses débuts.

Fujifilm rumeurs 2020

Fujifilm a connu une année 2019 chargée, avec le GFX 100, le X-A7 et le X-Pro3 récemment en surface. 2020 a également pris un bon départ, le Fujifilm X-T4 rejoignant les rangs avec un nouvel appareil photo instantané, peu de temps après l’annonce des X100V et X-T200. Pouvons-nous nous attendre à ce que Fujifilm poursuive cette tendance cette année?

Panasonic rumeurs 2020

Après avoir lancé une toute nouvelle gamme sans miroir plein cadre avec le S1R et le S1, et suivi par la suite avec le S1H, quoi d’autre le géant de l’électronique japonais a-t-il en réserve dans l’année à venir?

Rumeurs Olympus 2020

Après l’arrivée du puissant OM-D E-M1X de qualité professionnelle et du TG-6 tout-résistant, Olympus a actualisé l’OM-D E-M5 Mark II. Peu de temps après cette spéculation, la société a décidé de fermer sa division de caméras. Malgré cela, Olympus a sorti une nouvelle série compacte PEN et le nouveau OM-D E-M1 Mark III. Le fabricant d’appareils photo a-t-il autre chose à nous offrir cette année?