Ryzen 3 3100 et 3300X: spécifications, prix et lancement

Il y a quelques jours, nous avons annoncé qu’AMD préparait le lancement des Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X, deux nouveaux processeurs bas de gamme avec lesquels la société cible directement les Core i3 de dixième génération Intel, c’est-à-dire les successeurs de la série Core i3 9000, et aujourd’hui, ils ont été officiellement annoncés.

Les processeurs Intel Core i3 9000 ont quatre cœurs et quatre threads, tandis que Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X auront quatre cœurs et huit fils. C’est là que réside la différence la plus importante entre ces nouveaux processeurs AMD et les puces Intel, et la raison pour laquelle ils seront au niveau de la série Core i3 10000, qui aura quatre cœurs et huit threads grâce à la technologie HyperThreading. .

Nous sommes arrivés à un point très curieux et très intéressant, puisque les configurations qui jusqu’à relativement récemment étaient haut de gamme (le Core i7 7700K a quatre cœurs et huit threads), Ils deviendront bientôt des bas-moyens.

Spécifications Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X

Le Ryzen 3 3100 aura quatre cœurs et huit threads, utilise l’architecture Zen 2, fonctionne à une fréquence de 3,6 GHz à 3,9 GHzEn mode normal et turbo, il dispose de 18 Mo de cache (L2 + L3), un TDP de 65 watts, prend en charge l’overclocking et s’intègre dans le socket AM4.

De son côté, le Ryzen 3 3300X aura également quatre cœurs et huit threads. Il conserve toutes les touches du modèle précédent avec la seule particularité qu’il viendra à des fréquences de 3,8 GHz-4,3 GHz, mode normal et turbo. Il prendra également en charge l’overclocking.

Avec ces deux processeurs, AMD a également confirmé la Jeu de puces B550, une solution qui permettra de créer des cartes mères peu coûteuses avec un support standard PCIE Gen4. Comme vous l’avez peut-être imaginé, ils seront les successeurs du B450 actuel.

Disponibilité et prix

Les nouveaux Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X seront disponibles auprès de 21 mai. Le premier coûtera 99 dollars, un chiffre qui en Espagne, après application des taxes et conversion de devises, pourrait dépasser légèrement 100 euros. Le modèle haut de gamme sera au prix de 120 $, un chiffre qui devrait être supérieur à 120 euros après le changement et après impôts.

Les cartes mères du chipset B550 commenceront à arriver 16 juin. Nous ne disposons pas d’informations sur les prix de vente, mais il est prévu qu’ils auront un prix de départ approximatif de 70 à 80 euros.

Je vous rappelle que les Ryzen 3 3100 et Ryzen 3 3300X sont compatibles avec toutes les cartes mères AM4 actuelles qui ont reçu la mise à jour du BIOS appropriée pour fonctionner avec les processeurs Zen 2.