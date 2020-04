Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100: spécifications complètes

AMD se prépare à lancer deux nouveaux processeurs bas de gamme, les Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100. Les deux sont fabriqués en Processus 7nm et utilisation de l’architecture Zen 2, ce qui signifie qu’ils apportent toutes les améliorations au niveau IPC que nous avons vues dans les modèles supérieurs et qui sont donc au niveau de la série Core i3 9000 dans ce sens.

Les Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100 garderont toutes les clés de l’architecture Zen 2, mais avec une caractéristique importante, c’est que dispense de conception de niveau de silicium à base de puces + unité d’E / S externe et ils partent d’un conception de type monolithique. En effet, cela signifie que le processeur quadricœur s’intègre avec les éléments d’E / S, d’une manière similaire à ce que nous avons vu par exemple dans les APU Ryzen 4000.

Dans l’image ci-jointe, nous pouvons voir un diagramme qui montre en détail cette conception de type monolithique que nous verrons dans les Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100. Comme nous l’avons dit ci-dessus, les deux auront quatre cœurs, mais seront équipés du Technologie SMT, ce qui leur permettra de gérer huit threads simultanément (deux pour chaque cœur).

Ryzen 3 3300X et Ryzen 3 3100: spécifications et prix

Nous avons déjà une vision claire des particularités des deux processeurs au niveau du silicium, nous sommes donc en mesure d’entrer pour voir leurs spécifications complètes et leurs prix possibles. Veuillez noter que les deux sont une estimation basée sur une fuiteIls peuvent donc subir des modifications mineures lors de leur lancement.

On commence avec le Ryzen 3 3300X, un processeur qui aura quatre cœurs et huit fils à une fréquence de 3,6 GHz à 4,3 GHz, mode normal et turbo, 18 Mo de mémoire cache (L2 + L3) et un TDP de 65 watts. Son prix devrait se situer autour de 120 à 130 euros. Il supportera l’overclocking, bien qu’il soit déjà livré avec des fréquences assez élevées grâce au mode turbo.

Nous passons maintenant au Ryzen 3 3100, ce processeur aura les mêmes spécifications que le précédent mais fonctionnera à 3,4 GHz à 3,9 GHz, mode normal et turbo. Il supportera également l’overclocking, et dans ce cas, il sera intéressant de le relever un peu car le mode turbo n’est pas aussi rapide que le modèle précédent.

Ces nouveaux processeurs concurrencera directement la nouvelle série Core i3 10 d’Intel basé sur l’architecture Comet Lake-S, qui sera disponible à partir de mai prochain et aura également une configuration à quatre fils à huit fils. Il est curieux, le processeur Intel le plus puissant pour le marché grand public, le Core i7 7700K, deviendra bientôt une puce bas de gamme en raison de l’arrivée des huit threads de la série Core i3.