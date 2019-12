sa charge rapide serait la meilleure du marché

L'année n'est pas encore terminée, mais 2020 approche à grands pas et, avec elle, un nouveau lot de smartphones de fabricants qui arriveront tout au long du parcours. Parmi les plus attendus figurent les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro, le prochain fleuron de la firme asiatique, qui vise à arriver avec des développements intéressants.

Selon ce qui est publié par une source fiable dans le réseau social chinois Weibo, selon Playfuldroid, le plus grand des modèles pourrait avoir un système de charge rapide de 50 W avec lequel pour recharger complètement la batterie de l'appareil en seulement 35 minutes. De cette façon, Xiaomi chercherait à offrir un excellent argument d'achat à ceux qui recherchent l'option la plus performante du moment.

Un terminal performant

Bien que Xiaomi ait déjà confirmé que le Mi 10 sera l'un des premiers smartphones à disposer du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865, présenté il y a quelques semaines à peine, ces nouvelles informations indiqueraient une Mon 10 Pro qui n'arriverait pas avant le second semestre 2020.

Quoi qu'il en soit, la firme elle-même a déjà confirmé son existence et ce n'est qu'une question de temps avant que nous commencions à connaître plus de détails qu'elle ne promet d'être l'un des terminaux les plus attendus de toute l'année.

