sa vitesse aux basses fréquences sera similaire à celle de la 4G

la 5G se prépare à entrer sur le marché mondial et il semble maintenant que rien d’autre ne soit discuté. Grâce à ses caractéristiques, il est destiné à changer le monde en révolutionnant l’ensemble de notre quotidien. Le nouveau réseau rendra tout connecté, avec le monde de l’électronique grand public qui deviendra “actif” et interactif grâce aux assistants vocaux (Alexa, HomePod, Assistant Google).

Un des aspects dont on parle beaucoup, en plus de la latence tendant vers 0, est l’hyper vitesse de la connexion mobile. Cependant, tout ce qui brille ne semble pas être de l’or. Derrière les spécifications techniques et au-delà des promesses des opérateurs, quelqu’un semble dire que La 5G n’est peut-être pas si révolutionnaire comme il est déclaré.

Les plus grands doutes concernent la vitesse de la 5G

C’est précisément l’opérateur téléphonique mondial T-Mobile avoir lancé “le caillou”. L’opérateur a contesté le rival Verizon ne disposant pas actuellement d’une stratégie efficace pour couvrir l’ensemble du signal 5G dans la région.

En revanche, le PDG de la société accusée a déclaré que, compte tenu des différentes fréquences que le réseau utilisera, elles seront les leurs ondes millimétriques (avec un fréquence supérieure à 30 GHz) qui permettra au réseau de s’exprimer au mieux. En revanche, avec les basses fréquences, vous profiterez d’une connexion très similaire à la connexion 4G actuelle.

À la base de cette affirmation, il y a un concept: plus la fréquence d’une onde est large, plus la distance parcourue est au mieux petite. Les obstacles de fait, tels que les murs et les bâtiments, ralentissent la propagation du signal. Les entreprises ont en effet positionné les répéteurs pour des fréquences de haute intensité précisément dans les zones où la population est plus dense. en zones rurales à la place, nous continuerons de préférer la “vieille” connexion 4G.