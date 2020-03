Sabrina 3: amour et potions occultes

@ muzica.one

Plus de 15 ans se sont écoulés depuis la vieille Sabrina, diffusée dans l’après-midi sur les chaînes pour enfants et enrichie par la présence de son chat sarcastique, sage, fauteur de troubles et fidèle nommé Salem Spellman. Mais les choses ont changé: à partir de 2018, la nouvelle série Netflix est arrivée, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec le vétéran et la célèbre série 2003. 24 janvier un espace a été donné à l’occulte, à une version plus macabre, entre un culte païen et un autre. Sabrina, mi-terrestre et mi-sorcière et avec une famille aux pouvoirs magiques, tombe amoureuse d’un garçon terrestre la saison précédente, Nicholas. Mais dans la troisième saison, il est pris au piège dans le monde souterrain après s’être sacrifié pour emprisonner le Seigneur des ténèbres (que Sabrina découvrira est son père) et le protagoniste fera tout pour le sauver, même en mettant sa famille en danger.

La troisième saison est composée de 8 épisodes, dont sécurité Je suis:

– Le cœur en enfer

– Emmène-moi en enfer

– Heavy est la couronne

– La lune du lièvre

– Le diable à l’intérieur

– Tous sorciers

– Le baiser de Judas

– Sabrina est une légende

Le rôle du protagoniste magique est joué par Kiernan Shipka. Un exemple de dévotion est plutôt la tante Zelda Spellman (Miranda Otto) qui adore et vénère le Seigneur des Ténèbres. Il n’y a pas la même chose à dire sur Hilda Spellman (Lucy Davis), La tante de Sabrina avec un sens de l’humour et de la légèreté.

Entre un rituel et un autre, une structure à la frontière de l’ironie et du frisson et une intrigue particulièrement sombre et convaincante, la série de Sabrina nous apprend:

OMNIA VINCIT AMOR!