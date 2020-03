Sabrina 4 sur Netflix: nouveaux épisodes de la terrifiante série télévisée Tecnoandroid

Sabrina revient avec les nouveaux et horribles épisodes.

«Louez Satan! Je suis très reconnaissant à mes partenaires Warner Brothers, Netflix, Berlanti Television et Archie Productions pour le soutien constant à cette version sombre de la sorcière la plus célèbre du monde. Et je suis ravi de continuer à raconter les aventures terrifiantes de Sabrina avec notre casting et notre équipe incroyables, dirigés par l’imparable Kiernan Shipka “.

Voici ce que dit le créateur Roberto Aguirre Sacasa à l’occasion de la nouvelle saison. Mais voyons les conséquences possibles suite au saut dans le temps créé par Sabrina la saison dernière.

Sabrina 4: les conséquences possibles après la dernière saison

Pour défendre le trône en enfer, Sabrina hache le défi de Caliban pour trouver les trois souvenirs de la Profane Regalia. Après en avoir récupéré un chacun, il est très proche de la victoire mais le Prince des enfers l’emprisonner pendant 10 ans. En attendant enfer est anéanti par l’intervention deArchange Michael, pendant Greendale subit les païens. Tout à coup, Sabrina elle est elle-même libérée de l’avenir, qui prend sa place, afin de donner une seconde chance à la Terre et à l’Enfer. la Sabrina du futurcependant, il lui demande de la libérer dès que tout sera réglé, afin de préserver la boucle de tempssinon le trouble éclatera.

De retour en ville, elle entre en collision avec Ambrose, le seul survivant après le massacre de Pagani. Avec son cousin, il envisage un moyen de sauver tout le monde: remonter le temps, unir le pouvoir de Profane Regalia avec les propriétés duoeuf de bois noir. À ce stade, Sabrina sachant ce qui va se passer et pouvant l’empêcher, elle se libère avec Zelda et Hilda de Pagani. Malheureusement pour le protagoniste, Ambrose va en apprendre davantage sur le paradoxe temporel .. rien de bon ne nous attend dans la quatrième saison qui sera très probablement sur Netflix à partir deautomne / été 2020.

