Safari bloquera les sites qui ne mettront pas à jour le cryptage tous les 13 mois

la navigateur à la maison pomme, présent sur tous les appareils propriétaires de la célèbre pomme, est safari, qui verra apparemment un changement dans sa politique sécurité très radical.

Chiffrement mis à jour

Apparemment, en fait, le navigateur Apple Home fin 2020, n’acceptera plus les sites avec certificats https ils ont plus de 13 mois à partir de leur date de création.

Cela signifie que les certificats https sont donc basés sur les dernières normes cryptographique et donc en mesure d’offrir des connexions sécurisées et sécurisées, ils ne seront plus acceptés s’ils ont plus de 389 jours de validitéen fait, le navigateur d’accueil Apple identifiera ce site comme pas sûr.

Par exemple, des sites comme GitHub ou Microsoft, qui utilisent des protocoles de sécurité durables tels que Couche Secure Sockets (Ssl) o Sécurité de la couche de transport (Tls), générera une erreur de connexion par Safari.

Cette réduction de la plage de temps d’acceptabilité n’est que la dernière d’une série, en fait avant que la durée acceptée ne soit de 5 ans, puis réduit à 825 jours.

Le choix d’Apple doit être considéré comme un stimulant à supporter plus d’attention au chiffrement sur les différents sites Internet.

Apple a annoncé sa décision lors de la réunion annuelle du Forum du navigateur de l’autorité de certification (Ca / Browser), visant précisément à souligner comment ce changement conduira à une plus grande sécurité des utilisateurs.

En fait, la mise à jour des protocoles cryptographiques tous les 13 mois empêchera esquiver ou utiliser de manière malveillante d’anciens certificats perforables.

En bref, tout cela conduira à une meilleure protection des données saisies par les utilisateurs, car aucun attaquant n’aura le temps de percer un protocole qui sera déjà remplacé.