Saint Valentin avec smartphone et portable avec #HONORMYVALENTINE

Juste pour ça Saint Valentin HONOR a pensé à de nombreuses solutions qui peuvent convenir aux couples du monde entier. Voici des appareils de différents types mais en même temps avec de nombreuses ressources disponibles.

Honor Magic Watch 2

Si vous êtes un couple sportif et que vous aimez suivre un style de vie sain, même vos appareils doivent être conçus avec style! HONOR Magic Watch 2 est pour vous et combine le besoin d’un style impeccable avec la commodité de pouvoir utiliser l’appareil pendant longtemps en dehors de la maison: la durée de vie de la batterie, en fait, grâce au chipset Kirin A1 est égale à 14 jours. À cela s’ajoute la possibilité d’accéder aux technologies de surveillance de la santé et des activités sportives, des cadrans personnalisables et quatre types de sangles différents, parfaits pour lui et pour elle.

La dernière montre connectée de HONOR prend également en charge 15 modes la formation et redéfinit la surveillance de la santé: grâce à la technologie Huawei TruSleep ™ 2.0, Peut reconnaître et diagnostiquer avec précision 6 types courants de troubles du sommeil, avec le soutien de la technologie HUAWEI TruRelax ™ est également capable de détecter le niveau de stress dans des situations tendues, montrant des exercices de respiration à suivre. Enfin, grâce à HUAWEI TruSeen ™, HONOR MagicWatch 2 peut contrôler le battement de coeur 24/7 et envoyer un rapport s’il va au-dessus ou au-dessous des valeurs normales.

Disponible dans les tailles et couleurs suivantes:

Maillon noir charbon de 46 mm

Maillon noir anthracite 42 mm

Honor Band 5: un cadeau utile

HONOUR Band 5deviendra une obsession: sans même s’en rendre compte, il deviendra votre entraîneur de poignet personnel.

L’appareil est en effet un partenaire de formation fiable que vous suggère comment améliorer votre style de vie, vous motiver: suit de près votre formation et vous propose des pistes d’amélioration progressive. Soutenez un grand variété d’activités intérieures et extérieures, y compris la course à pied, le tapis roulant, l’équitation, le cyclisme, la musculation, la marche et la natation.

De plus, le Fonction de surveillance TruSleep ™ HONOR Band 5 analyse la qualité du sommeil en temps réel. De plus, le Surveillance HONOR Band 5 SpO2 détecte les niveaux de saturation en oxygène dans la circulation sanguine afin que nous puissions évaluer comment le corps s’adapte à l’entraînement ou à haute altitude. Une seule charge fournit environ 14 jours d’utilisation, un rêve sans avoir à penser à le charger

Disponible en trois couleurs

Lien bleu marine classique

Dahlia Pinklink

Lien noir météorite

Les couleurs de Honor 9X et Honor 20 Lite

HONOUR 9X c’est le dernier modèle de la puissante série X de HONOR: c’est le bon choix qui allie design haut de gamme, puissance et équipement photographique à un prix imbattable. À seulement 249,90 €, en effet, il bénéficie d’une technologie de nouvelle génération dans le design, la photographie et la performance. Équipé d’une triple caméra 48MP et d’un Écran FullView HONOR 6.59 ″, ce smartphone riche en fonctionnalités offre une expérience utilisateur extraordinaire et une conception unique de micro-chevilles géométriques pour un effet wow. Aussi, HONOR 9X Prend en charge jusqu’à 512 Go de mémoire extensible pour vous aider à stocker, transporter et déplacer confortablement vos photos, films et fichiers où que vous alliez. La batterie vient de 4000mAh pour des performances élevées et une longue durée de vie qui vous couperont le souffle.

Disponible en deux couleurs:

HONOUR 20 Lite, de la désormais emblématique série 20 de HONOR, est pour elle qui ne veut pas passer inaperçue et à la recherche d’appareils tech chic à toujours emporter avec elle.

Depuis son lancement sur le marché européen, il a attiré l’attention mondiale pour son style incroyable, devenir iconique. C’est le smartphone adapté aux plus créatifs, à ceux qui n’ont pas peur d’oser. Le design est unique avec un dos en verre dynamique qui crée des reflets inattendus. Pour plus d’ergonomie et de fluidité d’utilisation, cependant, le capteur d’empreintes digitales est latéral pour une expérience Affichage plein écran. De plus, le secteur photographique est vraiment excellent: Quad-caméra 48MP, un seul smartphone.

La batterie est de 3730mAh. Plus de 120h de lecture de musique, 13 de vidéos et 24h d’appels suffisent-ils pour finir la journée?

Disponible en deux couleurs

Restez fasciné par les couleurs de Honor 20 et Honor 20 Pro

Prêt à recevoir les compliments de tout le monde? La conception holographique de HONOR 20 Pro et les très hautes performances offertes par la vraie série haut de gamme, ne vous feront plus jamais revoir la marque. Le verre arrière a été créé avec la technologie 3D Mesh, qui offre des nuances de couleurs très particulières et le jeu de lumière sur sa couverture avec un effet WOW. En outre, les opportunités de prendre une photo peuvent apparaître à tout moment – pour cette raison HONOR 20 Pro utilise un objectif grand angle de 117 degrés pour capturer la scène entière sans perdre aucun détail. En fait, cet appareil photo grand angle de 16 mégapixels a un grand angle de vue et les images ont une marge d’erreur minimale même lors de la prise de vue en mouvement. Rien n’est laissé au hasard, même dans la caméra frontale pour le selfie haute définition 32MP. De plus, plus de batterie, plus de vitesse et plus de mémoire: HONOR 20 Pro il a tous les pouvoirs pour broyer des heures et des heures de jeu ou de travail ou toute autre activité.

Disponible en couleurs

HONOUR 20 c’est le smartphone adapté aux plus créatifs, à ceux qui n’ont pas peur d’oser. Le design est unique avec un dos en verre dynamique qui crée des reflets inattendus. Chaque rayon de lumière créera un effet différent. Au revoir la couverture!

Pour une plus grande ergonomie et fluidité d’utilisation, cependant, le capteur d’empreintes digitales est latéral pour une expérience d’affichage plein écran. De plus, le secteur photographique est vraiment excellent: quatre appareils photo, un smartphone. Vous pouvez choisir entre l’objectif ultra grand-angle pour des photos panoramiques épiques, l’objectif macro pour de beaux détails, l’objectif de profondeur pour des portraits uniques et l’objectif standard pour une définition maximale.

La batterie est de 3730mAh. Plus de 120h de lecture de musique, 13 de vidéos et 24h d’appel suffisent-ils à vous divertir?

Disponible en couleurs