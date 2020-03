Saints Row IV: examen réélu – C’est tout aussi bon

Saints Row IV: réélu est exactement le même jeu qui est sorti il ​​y a sept ans. Ce n’est cependant pas une critique du jeu. De nombreux fans ont rejoué ce titre plusieurs fois et revisiter Saints Row IV en 2020 est tout aussi amusant qu’en 2013. Bien que certaines des blagues et des gaffes semblent un peu datées, le jeu est un plaisir à jouer même s’il y a un quelques bugs à gérer.

Visuellement, Saints Row IV: Re-Elected n’a pas beaucoup changé. Sur le Switch, il joue d’une manière très similaire à ceux qui l’ont joué lors de sa première sortie. Saints Row IV fonctionne cependant un peu plus facilement et il semble que pouvoir être portable est la façon dont il devrait être joué. Il est excellent d’avoir la possibilité de prendre et d’aller avec Saints Row, que ce soit sur de longues promenades en voiture ou simplement allongé dans son lit.

Comme beaucoup de jeux de tir, les commandes Switch ne sont pas bien adaptées au combat de Saints Row IV. Le déplacement du réticule peut sembler lent et guindé dans les situations de stress élevé. Cela est particulièrement ennuyeux pour les difficultés plus élevées, car les joueurs peuvent se retrouver souvent à mourir de ralentir les contrôles. Heureusement, cela peut être corrigé en augmentant simplement la sensibilité des touches de contrôle ou en utilisant un contrôleur Pro.

Saints Row IV est une joie à jouer. L’absurdité du jeu parvient toujours à se sentir fraîche et amusante tout au long de la campagne du jeu. Le but de Saints Row est de provoquer autant de chaos que possible et la mission d’ouverture du jeu est toujours l’un des meilleurs moments de la franchise. Pour ceux qui n’ont pas encore joué au jeu, il ne sera pas gâché ici, mais sachez simplement qu’il s’agit d’une ogive nucléaire et “Je ne veux pas manquer une chose” d’Aerosmith.

L’un des plus gros problèmes que les joueurs peuvent avoir avec Saints Row IV: Re-Elected est de faire fonctionner correctement le DLC. Pour cette revue, il a été annoncé que le DLC était disponible après un certain point, mais il a fallu réinstaller tout le jeu pour que le DLC apparaisse enfin. Le jeu de base est assez agréable, mais le DLC contient de nombreuses missions et armes supplémentaires qui rendent le jeu plus amusant à long terme.

L’humour de Saints Row IV peut frotter certains joueurs dans le mauvais sens. Le monde était très différent et beaucoup moins politiquement correct il y a dix ans. Dans un environnement plus moderne, certaines des blagues du jeu semblent un peu trop offensantes et ne fonctionneraient probablement pas dans un jeu majeur aujourd’hui, et d’autres tentatives d’humour ne fonctionnent parfois pas. Les blagues les plus choquantes sont rares et peuvent probablement être pardonnées par la plupart des joueurs.

Ceux qui décident d’acheter Saints Row IV: Re-Elected Edition doivent savoir que c’est exactement le même jeu que celui sorti précédemment. Être capable de jouer en tant que chef de gang surpuissant qui devient président des États-Unis est une expérience de jeu tout à fait unique, et ce serait une parodie si tout le monde n’en faisait pas l’expérience au moins une fois. Saints Row IV: Re-Elected est un excellent port pour la Nintendo Switch et même ceux qui ont déjà joué au jeu pourraient découvrir ce chef-d’œuvre.

Saints Row IV: réélu sortira sur Nintendo Switch sous forme physique le 23 mars 2020 et numériquement le 27 mars 2020. Un code Switch a été fourni aux fins de cette revue.