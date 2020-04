saisons 5 et 6 en production, que se passera-t-il?

La quatrième saison de The Paper House il a maintenant atterri sur Netflix pendant plusieurs semaines: depuis son apparition sur le catalogue le 3 avril, il y a eu de nombreuses critiques positives et négatives ainsi que l’accent que des millions d’abonnés ont exprimé sur chaque réseau social. Après avoir atteint sa quatrième production, l’émission espagnole a donc une fois de plus réussi à attirer l’attention d’un public mondial en se reconfirmant comme l’une des séries télévisées les plus citées et les plus attendues de l’année.

Comment a-t-il pu être vérifié par beaucoup, en tout cas, l’histoire du gang des criminels n’est pas encore terminée: une cinquième saison et une éventuelle sixième production, en fait, seront celles destinées à cet effet: que se passera-t-il?

La Maison du papier: deux nouvelles saisons vont bientôt arriver

Confirmée avant même la sortie de la quatrième saison, la cinquième saison est actuellement dans une impasse en raison de l’urgence sanitaire. En tout cas, il ne faut pas abandonner car Alex Pina a montré son intérêt à vouloir en créer un sixième saison de La Casa di Carta.

Espérer ce qui se passera pendant ces deux saisons est un peu impossible et l’expérience acquise jusqu’à présent nous a certainement appris à ne pas faire de prédictions: le spectacle est totalement inattendu. Sur le Web, cependant, il existe une théorie sur l’avenir possible de Alicia Sierra: lors du dernier épisode, sa voix a retenti dans le générique de clôture en chantant une version espagnole du célèbre “Belle au revoir». Cela pourrait-il suggérer que vous suivrez vous aussi les traces de Raquel? Malheureusement, pour le moment, il ne reste que des spéculations, mais qui sait, une telle touche frappante ne peut pas manquer!