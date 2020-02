Sakura Wars PS4: Tout ce que nous savons

Sakura Wars sur PS4 est le premier titre de la série en plus d’une décennie, le dernier étant So Long, My Love sur PS2 et Nintendo Wii. C’est un redémarrage en douceur de la franchise de Sega, et est en fait le premier jeu à ne pas être développé par Red Entertainment, à la place en interne à l’équipe Sonic de Sega.

La distribution principale du jeu est conçue par Tite Kubo, le mangaka derrière la série à succès Bleach. L’équipe de Sega pour le jeu arbore d’autres individus talentueux comme Jiro Ishii, le scénariste derrière 428: Shibuya Scramble, et Kohei Tanaka, le compositeur de l’anime One Piece.

Connexes: 23 ans plus tard, Sakura Wars obtient une traduction en anglais

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Sakura Wars est un énorme bond en avant pour la série, mais il conserve toujours des éléments similaires aux titres précédents. Avec tant d’années entre les sorties, voici tout ce que nous savons sur la nouvelle Sakura Wars sur PS4.

Date de sortie et histoire de Sakura Wars en Occident

Sakura Wars, anciennement connu sous le nom de Project Sakura Wars, sort le 28 avril 2020, exclusivement pour PlayStation 4. En Occident, Sakura Wars aura toujours des voix off japonaises, avec du texte anglais qui localise le script.

La série Sakura Wars a une histoire mixte en Amérique du Nord. Les quatre premiers jeux ne sont même jamais sortis aux États-Unis avec So Long, My Love comme premier titre à être localisé. Cependant, ce qui est sorti en Occident, c’est la série animée, simplement intitulée Sakura Wars, diffusée en 2000. C’est ainsi que de nombreux fans ont été présentés à la franchise, donc Sakura Wars sur PS4 marque une chance pour la série de gagner un nouvelle génération.

Détails de l’histoire de Sakura Wars

Sakura Wars se déroule dans un univers alternatif, la Terre, dans les années 40, où la World Luxuriant Opera Federation utilise des capacités magiques et des mécanismes à vapeur pour combattre les menaces à travers le monde. Un événement cataclysmique détruit la revue de combat de Tokyo, la principale force de défense mondiale basée au Théâtre impérial. Les joueurs jouent le rôle du capitaine de marine japonais Seijuro Kamiyama, qui rejoint une nouvelle force de recrue prenant la place de la Revue de combat.

Connexes: Sakura Wars a officiellement expédié plus de quatre millions d’unités

Seijuro et les autres membres doivent participer à des tournois mondiaux tout en évitant les invasions de démons et en protégeant les citoyens. Les personnages ont toujours occupé une place centrale dans Sakura Wars, et l’interaction avec les différents membres du groupe sera un élément important de l’expérience.

Alors que la distribution principale a été conçue par Tite Kubo, les joueurs rencontreront les revues de combat d’autres pays avec des dessins de personnages uniques d’autres artistes de premier plan. Par exemple, la Shanghai Combat Revue a été conçue par Yukiko Horiguchi, la créatrice de personnages de K-On! et Lucky Star. En plus de la présentation générale, Sakura Wars proposera près de 40 minutes de cinématiques animées CGI produites par Sangizen, le même studio travaillant sur l’adaptation anime du nouveau jeu au Japon.

Détails du gameplay de Sakura Wars

Sakura Wars est une énorme déviation pour la série, notamment dans son combat. Jusqu’à présent, la série avait toujours utilisé des combats au tour par tour impliquant des mechs, mais maintenant Sakura Wars PS4 utilise désormais un système de combat d’action qui donne aux joueurs un contrôle direct sur leur propre mech, avec une multitude de combos et de capacités.

La plupart du temps, les joueurs contrôleront Seijuro alors qu’il explore Ginza, Tokyo et parle à ses résidents. Le LIPS (Live & Interactive Picture System) de la série revient, avec des choix surgissant pendant les conversations qui doivent être choisis dans un délai. Dans la conversation, la caméra peut être déplacée pour mettre en surbrillance des objets ou se concentrer sur certains endroits, créant de nouveaux sujets.

Connexes: 8 franchises Sega qui doivent revenir (et 7 qui ne le font vraiment pas)

Les choix effectués peuvent affecter le flux des conversations, la relation que le protagoniste entretient avec les membres du groupe et même les performances des membres du groupe dans les sections de combat. C’est également la première fois qu’un Sakura Wars le jeu a déjà été en 3D, et il utilise Hedgehog Engine 2 de Sega mais adapté pour une esthétique plus animée.

Suivant: Le projet Sega Hopes Sakura Wars va développer la base de fans

Ce que Dragon Ball Z: le DLC de Kakarot doit améliorer

A propos de l’auteur

Hayes est un éditeur de fonctionnalités pour .. Il écrit et diffuse des podcasts sur les jeux depuis plus d’une décennie et il est diplômé de la Metropolitan State University de Denver dans le programme de journalisme. Il plonge dans les RPG depuis qu’il a découvert la série Final Fantasy à un jeune âge. Vous pouvez le trouver sur Twitter @Solfleet.

En savoir plus sur Hayes Madsen