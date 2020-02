Salal Humair d’Amazon joue un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement – .

Salal Humair a rejoint Amazon de la Harvard School of Public Health. (Photo gracieuseté de Salal Humair)

Si vous vous êtes déjà arrêté pour penser au voyage que votre commande Amazon a effectué depuis votre panier en ligne jusqu’à chez vous, pensez au travail de Salal Humair, scientifique principal principal de l’équipe Technologies d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement / Planification et contrôle des stocks du géant de la technologie .

Même l’esprit d’Humair erre quand il fait ses achats en ligne et est accueilli avec une promesse «Get it Tomorrow».

“Je me demande quel système a décidé de la sélection pour Seattle et quel système a acheté et placé l’inventaire à proximité”, a déclaré notre dernier Geek de la semaine. «Il est satisfaisant de constater de première main comment nos systèmes contribuent à ravir les clients.»

Mon équipe construit et exploite ce qui est sans doute la chaîne d’approvisionnement la plus avancée technologiquement au monde. … [impacting] l’expérience de millions de clients et de vendeurs.

Bien avant de développer des modèles d’optimisation qui tirent le maximum d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement massive d’Amazon, la carrière d’Humair a été orientée dans deux directions différentes.

Il a fait des études de premier cycle en génie civil au Pakistan et des diplômes d’études supérieures en génie civil et recherche opérationnelle au MIT. En 2000, Humair a démarré au démarrage de la chaîne d’approvisionnement Optiant, Inc., qui fait maintenant partie de Logility, Inc., qui a été fondée par deux amis du MIT.

«J’ai appris l’optimisation des stocks pour les chaînes d’approvisionnement multi-échelons et j’ai codé les algorithmes d’optimisation au cœur du logiciel de l’entreprise», a déclaré Humair.

Au cours de ses années avec Optiant, il s’est également profondément engagé en tant que bénévole à l’Université des sciences de la gestion de Lahore, une université privée au Pakistan, qui cherchait à créer une nouvelle école des sciences et de l’ingénierie. il a travaillé avec LUMS pendant environ trois ans à partir de Boston avant de déménager au Pakistan en 2007 pour travailler à temps plein pour aider au lancement de l’école.

En 2009, Humair a de nouveau pivoté vers un nouveau domaine de recherche et s’est retrouvé à la Harvard School of Public Health.

«J’ai fait de la modélisation mathématique pour étudier les questions de politique en santé mondiale pendant cinq ans», a-t-il déclaré. «Et puis, alors que je me demandais si je devais faire de la recherche en santé mondiale ma trajectoire à long terme, je me suis retrouvé chez Amazon par hasard, pour revenir à la recherche sur la chaîne d’approvisionnement.»

Humair est chez Amazon à Seattle depuis environ 5 ans et demi.

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Salal Humair:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Je développe des modèles d’optimisation pour planifier les décisions dans la chaîne d’approvisionnement d’Amazon. Mon équipe (IPC) construit et exploite ce qui est sans doute la chaîne d’approvisionnement la plus avancée technologiquement au monde. Nos systèmes automatisés prennent bon nombre des décisions les plus importantes dans la chaîne d’approvisionnement d’Amazon – comme la quantité de chaque produit à acheter, où le placer et le repositionner, combien à retirer, comment gérer les contraintes de capacité, etc.

Ces décisions ont un impact sur l’expérience de millions de clients et de vendeurs, et permettent à Amazon de proposer la plus large sélection de biens de la planète sur le plan économique. Réduire l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement pour maintenir les coûts tout en garantissant des promesses rapides aux clients est pratiquement impossible à notre échelle, sans la science et la technologie que nous avons construites. Pourquoi je le fais à cause de la possibilité d’impact. Nos systèmes nous donnent un énorme effet de levier afin que les modèles d’optimisation que nous construisons puissent améliorer et améliorent l’expérience des clients dans le monde entier.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Cela dépend un peu de ce que vous considérez comme mon domaine. Je travaille dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, mais mon domaine est la recherche opérationnelle (OR), qui a une application beaucoup plus large, de la logistique sanitaire et humanitaire à la finance, la fabrication et le marketing. Je pense que la seule chose à savoir sur OR est qu’il s’agit d’un domaine extrêmement utile, car son objectif est d’appliquer des modèles mathématiques pour la prise de décision, mais peu de gens savent à quel point il chevauche des domaines comme l’IA, l’apprentissage automatique (ML), et l’informatique. De nombreuses méthodes et outils de OR sont souvent utilisés en IA et en ML, mais la plupart des gens n’ont jamais entendu parler de OR.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je ne sais pas vraiment s’il existe une seule source d’inspiration. Il peut provenir de plusieurs sources: mes collègues, nos clients ou ma famille. Parfois, je suis inspiré parce que je remarque une opportunité où une solution scientifique peut avoir un impact à long terme. À d’autres moments, je suis saisi par un problème complexe où je sais que nous avons besoin d’une meilleure solution.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Machine à expresso, parce que j’ai besoin de mes quatre doses d’expresso vers 4 heures du matin. Je l’emporte quand je peux en voyage.

(Photo gracieuseté de Salal Humair)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? J’ai un beau bureau avec un mur de verre qui donne beaucoup de lumière, et beaucoup de murs et de verre fonctionnent également comme un tableau blanc, donc il y a beaucoup de biens immobiliers sur lesquels gribouiller des mathématiques. Je suis entouré de plusieurs personnes de notre équipe de recherche et à proximité de nos équipes logicielles. Cette proximité nous aide vraiment à travailler ensemble en équipe et à résoudre les problèmes. Il y a aussi beaucoup d’endroits formidables tout autour de Seattle où nous pouvons travailler si nous avons besoin d’un changement de décor pour nous sentir plus inspirés. Par exemple, les Sphères du centre-ville sont un endroit idéal pour camper pendant quelques heures ou même les espaces communs où les équipes peuvent se réunir et réfléchir sur un sujet.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Je dirais que restez concentré sur le long terme et assurez-vous d’avoir un objectif à long terme qui, selon vous, vaut la peine d’être recherché. Les contraintes et les revers à court terme sembleront tous valables si vos efforts à long terme vont dans la bonne direction. Si votre objectif à long terme n’est pas correctement défini, même si vous obtenez des succès à court terme, vous risquez de ne pas être satisfait à la fin.

Mac, Windows ou Linux? Les fenêtres.

Kirk, Picard ou Janeway? Picard, haut la main. Stoïcisme inégalé; livraison sans égal.

Transporteur, Time Machine ou Cape d’invisibilité? Cape d’invisibilité.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… Commencez à travailler de manière maniaque pour sélectionner les idées qui ont les meilleures chances de créer de la valeur à partir du million de dollars.

J’ai une fois fait la queue pour… Chocolat chaud au Burdick’s Coffee Shop à Harvard Square.

Vos modèles: Nelson Mandela, le seul leader que j’ai vu dans ma vie qui ait été aussi longanime, qui a aimé, avait autant de pouvoir et a laissé tomber. Il était incorruptible au pouvoir et a enseigné à son peuple par l’exemple comment ne pas être vindicatif, malgré les grandes injustices auxquelles ils avaient été confrontés.

Le plus grand jeu de l’histoire La finale de la Coupe du monde de cricket 2019 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Jamais arrivé auparavant dans l’histoire du cricket, et il est peu probable que cela se reproduise – qu’une finale de la Coupe du monde est allée à des dépassements supplémentaires, puis à des balles supplémentaires, puis a été décidée sur des courses à partir d’un renversement.

Meilleur gadget de tous les temps: Téléphones portables. Il est difficile de se souvenir, mais il y a moins de 25 ans, il était difficile de joindre les gens à moins qu’ils ne soient près d’un téléphone physique, en particulier à travers le monde.

Premier ordinateur: Travail sur: postes de travail DEC. Acheté: IBM ThinkPad.

Téléphone actuel: Malheureusement, toujours un iPhone 7.

Application préférée: Je n’utilise pas beaucoup d’applications, sauf peut-être celles standard sur mon téléphone: email, Safari, météo, etc.

Cause préférée: Éducation.

Technologie la plus importante de 2020: Difficile de choisir un vainqueur clair. Des technologies comme l’informatique quantique, l’impression 3D et la reconnaissance vocale ont toutes fait des progrès importants.

Technologie la plus importante de 2022: Je n’ai pas la moindre idée. Je n’ai jamais été bon à lire les feuilles de thé. Mais les technologies comme celles que j’ai mentionnées ci-dessus ont toutes le potentiel de devenir très importantes si nous pouvons aplanir les principaux défauts de leur application.

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Tirez parti de votre formation en science et technologie, mais ne vous laissez pas limiter. J’entends par là que la façon de penser scientifique est un atout, mais au 21e siècle, pour réaliser votre véritable potentiel, vous devez également élargir vos compétences. Il existe de nombreuses formes de connaissance et de connaissance de soi, et de raisonnement formel et non formel, du philosophique et du juridique au mathématique et au scientifique en passant par le business et l’entrepreneuriat. Apprenez tout ce que vous pouvez, où que vous soyez, afin de pouvoir relier les points de votre travail et de votre vie personnelle et atteindre vos objectifs à long terme.

Site Internet: Pionniers d’Amazon

LinkedIn: Salal Humair