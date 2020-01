Salem’s Lot Remake: Mises à jour et informations sur l’histoire | .

Il y a déjà eu deux mini-séries télévisées, mais une nouvelle adaptation théâtrale du roman de Stephen King Lot de Salem est en route, grâce à James Wan. En ce qui concerne les adaptations hollywoodiennes des œuvres de Stephen King, tout ce qui est ancien est vraiment nouveau. Alors que de plus en plus de bibliothèque de King continue d’être adaptée pour la première fois, de nombreuses histoires classiques de King reçoivent également un deuxième, voire dans certains cas un troisième look.

Tel est le cas pour Salem’s Lot, le roman de vampire de King en 1975 et l’un de ses premiers succès. Le Lot de Salem se concentre sur Ben Mears, un auteur qui retourne dans sa ville natale d’enfance avec l’intention d’écrire un livre sur la maison hantée locale et d’essayer d’exercer ses divers démons personnels. David Soul de Starsky et Hutch a joué Ben dans l’adaptation de la mini-série télévisée de 1979 de CBS TV de Lot de Salem, que beaucoup considèrent comme un classique effrayant. En 2004, Salem’s Lot est devenu une autre mini-série en deux parties, cette fois pour le réseau câblé TNT, avec Rob Lowe dans le rôle de Ben.

Maintenant, le célèbre réalisateur James Wan est sur le point de produire une nouvelle adaptation cinématographique de Salem’s Lot, avec l’informatique et l’écrivain Gary Dauberman du chapitre II à bord pour écrire le script. Voici ce que nous savons du projet jusqu’à présent.

Une troisième adaptation d’écran du Salem’s Lot de Stephen King a été annoncée comme étant en préparation le 23 avril 2019. Le remake se déroule chez Warner Bros., le studio derrière les films informatiques, Doctor Sleep, et de nombreux autres films et émissions de télévision King . Cependant, le projet est encore au stade de développement, et on ne sait pas quand la production commencera, et encore moins quand le film sortira dans les salles. On ne sait pas non plus qui dirigera finalement le film.

On sait peu de choses sur l’histoire du remake de Salem’s Lot de James Wan, et il est également difficile de savoir si Gary Dauberman a encore terminé le script du film. Dans des interviews l’an dernier, Dauberman a déclaré qu’il voulait à nouveau faire peur aux films de vampires et qu’il aimait Lot de Salem livre, et était ravi de l’aider à lui donner le traitement grand écran qu’il méritait. Compte tenu du talent créatif impliqué et du succès (principalement) continu des films de Stephen King auprès du public, il est difficile d’imaginer WB ne pas donner à ce projet la voie rapide dès que le script est terminé. Cela suppose que la bombe au box-office du docteur Sleep ne les a pas dissuadés d’investir davantage dans Stephen King.

