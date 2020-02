Samsung a grossièrement exagéré la correction d’un des plus gros défauts du Galaxy Fold – .

“Nous avons poussé l’ingénierie mobile à ses limites pour créer”, a déclaré le chef de la commercialisation des produits britannique Rebecca Hirst sur scène la semaine dernière lors du lancement de Z Flip et S20. “Et rien de tout cela n’aurait été possible sans notre nouvelle charnière cachée unique en son genre”, a-t-elle poursuivi alors que la vidéo derrière elle montrait la charnière en action. «La charnière est l’épine dorsale de tout téléphone pliable. Il tient littéralement le tout ensemble, et il empêche également les particules comme la poussière et le sable de pénétrer dans le téléphone et d’endommager l’écran », a poursuivi l’exécutif, alors que l’animation passait à une vidéo montrant la brosse innovante de Samsung qui devrait empêcher lesdites particules de entrer dans le téléphone. “C’est parce que les téléphones pliants ont un petit espace entre la charnière et l’appareil”, a poursuivi Hirst, ce qui était intéressant à remarquer étant donné qu’il décrivait parfaitement l’un des principaux problèmes du Galaxy Fold. «Nous avons créé une couche de fibres à l’intérieur de ce petit espace pour empêcher ces particules de pénétrer», a-t-elle déclaré. “Ce bouclier de fibre sécurisé protège votre téléphone, afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette technologie révolutionnaire.” À moins qu’il ne retienne pas vraiment la poussière, ce n’est qu’une grossière exagération de la capacité du Flip à empêcher la pénétration de poussière.

Lorsque Samsung a sorti le Fold dans la nature en avril dernier, les critiques ont découvert deux échecs de conception qui devaient être corrigés. Les lacunes de charnière ont permis aux débris de pénétrer dans le téléphone, et le protecteur d’écran en plastique assis au-dessus de l’écran en plastique ressemblait à un protecteur amovible par l’utilisateur. Chaque problème a entraîné la destruction complète de l’écran, alors Samsung est allé travailler pour le réparer. Cinq mois plus tard, le Fold repensé a frappé les magasins, avec des correctifs en place destinés à éviter d’endommager l’écran. Alors que le protecteur d’écran était caché sous les lunettes, comme il aurait dû l’être depuis le début, la fixation de la charnière n’était pas parfaite. Il s’est avéré que des débris pouvaient encore atteindre les entrailles du téléphone.

Avance rapide vers le Galaxy Z Flip, et la fibre dont Hirst a parlé sur scène pendant que la lecture vidéo le montrait en action (image ci-dessus), n’est pas assez bonne pour protéger le Z Flip de la poussière et du sable.

Pas un, mais deux démontages séparés du clapet prouvent que la fibre que Samsung a louée n’est pas aussi impressionnante que dans ces clichés marketing. iFixit et Zack Nelson ont démonté le téléphone et les démontages démontrent l’ingénierie remarquable du Z Flip. La fabrication de téléphones pliables n’est pas facile, et Samsung mérite des éloges pour avoir lancé les lancements commerciaux du Fold et du Z Flip malgré les difficultés techniques que chacun pose. Mais cela ne signifie pas qu’il est acceptable de déformer les capacités du téléphone.

La fibre dont Samsung était si enthousiaste sur scène n’est pas du tout aussi bonne qu’on pourrait le penser. Le démontage d’iFixit fait un excellent travail pour montrer que la poussière se déposera à peu près partout à l’intérieur du téléphone. Vous voudrez donc éviter la plage ou placer le téléphone à un endroit où il pourrait entrer en contact avec des quantités importantes de débris. L’image suivante montre la charnière recouverte de poussière rose, poussière qui a atteint d’autres sections du téléphone.

Cela ne signifie pas que la couche de fibres n’arrêtera pas les grosses particules, car elle le fera probablement. Ce n’est tout simplement pas la solution parfaite pour sceller le téléphone et empêcher toute pénétration de poussière.

Si de la poussière peut pénétrer dans le téléphone, il en sera de même pour l’eau et les autres liquides. Les démontages révèlent que la carte mère a un revêtement arc-en-ciel, qui est probablement une couche de revêtement hydrophobe-nano censée repousser l’eau. Mais cela ne suffit pas pour assurer une protection complète contre les liquides. Samsung aurait sûrement fait grand cas si c’était le cas.

Il convient également de noter que bien que le marketing de Samsung puisse être quelque peu trompeur, la société indique au moins pendant la phase de configuration du téléphone que le combiné n’est pas résistant à la poussière ou à l’eau.

Les démontages iFixit et JerryRigEverything Galaxy Z Flip suivent ci-dessous.

