Samsung a le SSD 2 To le moins cher en ce moment, mais il utilise une technologie controversée

1 To est l’endroit idéal pour les disques SSD, le SSD 1 To le moins cher étant couramment disponible pour environ 80 $.

Mais si vous avez besoin de plus de capacité, il vaut souvent la peine de regarder un lecteur de 2 To (sauf si vous avez suffisamment d’espace et de connecteurs pour brancher deux disques de 1 To séparés).

Ces articles baissent rapidement de prix et au moins cinq modèles – de Samsung, Team Group, Crucial, Micron et Gloway – peuvent être achetés pour moins de 200 $ (tous chez Newegg). Samsung est de loin le plus connu des fournisseurs, mais son lecteur 860 QVO (MZ-76Q2T0B / AM) est basé sur la technologie QLC, ce qui pourrait éveiller les sourcils.

Samsung 2 To 860 QVO – 199,95 $ chez Newegg

Beaucoup pour ceux qui recherchent une capacité abordable avec de bonnes performances et endurance. Samsung est l’un des rares fabricants de SSD qui produit ses propres puces et, en tant que tel, peut offrir un meilleur rapport qualité-prix, et le Samsung 860 QVO de 2 To est l’option la moins chère par To.

En résumé, les SSD basés sur QLC ont tendance à avoir une endurance et des performances inférieures, en particulier lorsque le disque atteint sa capacité. Ils ont également généralement une garantie plus courte que les produits similaires. Pour ce qu’il vaut, le 860 QVO du Samsung bénéficie d’une garantie de trois ans, similaire aux autres produits basés sur TLC disponibles au même prix.

Sur le papier, le 860 QVO est plus rapide que les disques SSD de Micron et Crucial – à des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles et aléatoires. Il offre également une garantie écrite de 720 To (c’est-à-dire l’écriture / réécriture du disque 360 ​​fois).

Samsung atténue certains des problèmes associés à QLC via une fonctionnalité appelée Intelligent TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient des performances élevées à long terme avec un tampon variable plus grand.

