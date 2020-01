Samsung a publié la première affiche

À ce stade, il doit rester exactement un mois avant l’arrivée du Galaxy S20 et Samsung a profité de l’occasion pour publier ce qui est à tous égards la première affiche promotionnelle de la série. L’image est simple, quatre smartphones sont parfaitement alignés. Que ce soit une suggestion n’est pas clair. Pour le moment, ils attendent trois modèles différents ou le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. A côté de ces trois, un modèle plus contenu devrait également arriver, mais c’est le moins certain.

Cela dit, les unités indiquées ne sont pas les quatre en question et pour une raison simple. Ils sont tous grand égal et comme nous le savons, il n’en sera pas ainsi. Une autre caractéristique illustrée est la caméra centrale dans le trou de poinçon. Ici aussi, les modèles plus grands devraient être équipés d’une double caméra centrale. Fondamentalement, l’affiche montre quatre modèles de base.13

Samsung Galaxy S20

Jusqu’à présent, des informations ont été divulguées, certaines plus confirmées que d’autres. Ils seront certainement alimentés par un processeur Exynos 990 pour les modèles de certains marchés et d’un Snpadragon 865 Qualcomm pour les modèles des autres marchés. Il ne semble pas y avoir d’évolution notable en termes de spécifications sauf qu’ils pourraient adopter un affichage avec Taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un autre aspect amélioré, mais non révolutionné, sera le secteur photographique. Je suis attendu Capteurs 108 MP produit par Samsung lui-même. Tout cela et plus encore, nous le découvrirons11 février lorsque le géant présente la nouvelle série phare au monde.