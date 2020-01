Samsung achète des solutions TeleWorld pour accélérer l’expansion de la 5G

Samsung a annoncé l’achat de TeleWorld Solutions, une société américaine qui propose des services de réseau dans le pays d’Amérique du Nord. Cependant, la principale raison de l’acquisition concerne les technologies et les solutions 5G que l’entreprise possède, car cela facilitera le géant sud-coréen booster son infrastructure de cinquième génération aux États-Unis, comme indiqué dans une déclaration.

La firme asiatique affirme que, grâce à TeleWorld Solutions, ils seront en mesure de répondre aux besoins des opérateurs mobiles pour se développer dans le domaine des réseaux 4G et 5G. Cela leur permettra, à terme, améliorez votre «capacité de service» avec les clients. Paul Kyungwhoon Cheun, vice-président de Samsung, a déclaré qu’ils continueraient à “stimuler l’innovation dans la technologie des communications” tout en offrant des services qui favorisent l’expansion de la 5G aux États-Unis.

Les États-Unis sont un marché clé pour Samsung dans l’expansion de la 5G

Pour sa part, Shervin Gerami, PDG de TeleWorld Solutions, a déclaré qu’ils étaient très heureux de monter sur le navire de Samsung: “La 5G et la quantité de nouveaux spectres entrant sur le marché américain nécessitent de l’échelle et de l’innovation pour la prochaine génération de technologies sans fil . Unir ses forces à Samsung accélérera l’innovation pour aider nos clients à répondre à leurs besoins en matière de stratégie de réseau, de mise en œuvre et d’automatisation. “

La Corée du Sud dit que la croissance continue du marché mobile a généré le besoin de développer l’infrastructure réseau, ainsi que d’améliorer sa conception, sa mise en œuvre et ses services. La 5G se concentre précisément sur la couverture de tous les éléments mentionnés, cependant, son expansion est encore limitée à certains territoires du monde. Samsung souligne que ces dernières années, ils ont collaboré avec diverses sociétés nord-américaines pour consolider la 5G, une stratégie qui restera en vigueur plus longtemps.

“Depuis plus de 40 ans, Samsung a une forte présence aux États-Unis, investissant plus de 30 milliards de dollars et emploie actuellement plus de 20 000 travailleurs à travers le pays. Samsung a démontré la puissance de la 5G avec une solution de bout en bout allant des semi-conducteurs, des téléphones portables aux infrastructures de réseau “, ont-ils conclu.

👇 Plus en hypertexte