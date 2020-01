Samsung annonce la nouvelle tablette Galaxy Tab S6 5G

Le colosse Samsung a enfin officiellement annoncé pour le marché coréen sa première tablette au monde avec prise en charge de la connectivité 5G, ou la nouvelle Samsung Galaxy Tab S6 5G. Analysons brièvement toutes les spécifications de l’appareil.

Galaxy Tab S6 5G: 5G arrive également pour les tablettes

Alors là c’est officiellement Première véritable tablette de Samsung avec prise en charge 5G. On en parle depuis un certain temps, mais maintenant la société sud-coréenne a enfin levé le rideau pour ce nouvel appareil. Il s’agit d’une variante de l’actuelle Galaxy Tab S6 présentée sur le marché il y a quelques mois. La seule différence substantielle entre les deux, comme déjà mentionné, est le support de la connectivité 5G. A bord de la tablette est en effet présent le modem Qualcomm Snapdragon X50, tandis que le processeur est toujours le SoC Snapdragon 855. Une seule coupure de mémoire égale à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le reste du Galaxy Tab S6 5G il est presque identique à celui de son frère 4G. On trouve frontalement un Écran SuperAMOLED avec une diagonale de 10,5 pouces et on trouve toujours une excellente optimisation des cadres de panneaux. L’écran abrite également un capteur biométrique pour le déverrouillage par empreinte digitale. Toujours présent, alors, la double caméra arrière avec des capteurs photographiques 13 + 5 mégapixels et une batterie 7040 mAh.

Tarifs et disponibilités

La nouvelle variante 5G de la tablette haut de gamme Samsung sera disponible à l’achat pour le marché coréen à partir de demain 30 janvier au prix d’environ 770 € au taux de change actuel.