Samsung brevète une manette de jeu pour ses smartphones Galaxy

Appliqué depuis septembre 2019, un brevet Samsung pour un accessoire de manette de jeu a récemment été approuvé et délivré, avec deux contrôleurs enveloppant leurs smartphones pour offrir une expérience de jeu proche des consoles portables.

En fait, Samsung lui-même avait déjà produit d’autres accessoires de jeu pour leurs téléphones portables dans le passé, pouvant revenir à des commandes externes compatibles avec le Samsung Galaxy S4. Quelque chose qui fait que ce nouveau brevet prend une plus grande nuance et une plus grande probabilité de voir la lumière.

Plus précisément, ce brevet définit un «dispositif électronique de commande auxiliaire ou terminal mobile», formé par un boîtier dans lequel le téléphone serait placé, ajoutant autour de lui des zones de préhension avec une gamme complète de boutons, joystick et déclencheurs supplémentaires. En outre, cette manette de jeu a également fournirait un refroidissement supplémentaire grâce à l’intégration d’un ventilateur et d’un dissipateur thermique intégrés, ainsi que de fonctionnalités supplémentaires telles que le retour tactile ou l’inclusion de haut-parleurs et de microphones.

Quant à sa connectivité, cette manette de jeu peut être connectée directement au téléphone via un USB-C intégré à sa propre structure, de la même manière que nous l’avons déjà vu avec les accessoires et lunettes de réalité virtuelle de l’entreprise. Bien que nous puissions également nous connecter sans fil à la manette de jeu via Bluetooth et WiFi, et sans avoir besoin de placer le téléphone dessus.





Et c’est que de plus en plus, les nouveaux terminaux optent pour l’élimination des entrées de la prise casque pour unifier toutes les connexions exclusivement via USB-C, ce qui, bien qu’il aide à la normalisation, cause généralement des problèmes tels que l’impossibilité de effectuer des tâches simultanées comme charger, connecter des casques ou utiliser cette nouvelle manette de jeu.

Bien que dans ce dernier cas, la solution ait été assez intelligente et simple, ajoutant une prise USB-C supplémentaire en bas de l’une de ses commandes de poignée, nous permettant de profiter de l’expérience de jeu portable la plus complète.

C’est donc sans aucun doute un accessoire idéal pour le nombre croissant de des services de streaming de jeux comme Google Stadia, auquel ont récemment été ajoutés plusieurs modèles de Samsung Galaxy.

Bien que lors de la dernière présentation de la série Samsung Galaxy S20 le mois dernier, le constructeur coréen avait déjà annoncé un nouveau partenariat avec la division jeux Xbox de Microsoft, qui commencerait avec l’arrivée de certains jeux exclusifs comme Forza Street, et en mettant l’accent sur la recherche d’une “expérience de streaming de jeu premium basée sur le cloud”. Quelque chose qui nous laisse en conséquence l’avenir plus qu’évident de la compatibilité avec Project xCloud avec les téléphones Galaxy.