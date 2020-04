Samsung choisit de ne pas ajouter le S Pen

Galaxy Note et S Pen est maintenant une combinaison essentielle, et nous manquerions de voir un si grand écran. Selon ce raisonnement, je Galaxy Fold serait des appareils parfaits pour pouvoir avoir cet appareil. Cela dit, apparemment Samsung a décidé que le successeur de ce modèle n’aura pas un tel stylet.

La raison de ce choix si peu pratique? En réalité, il y a et cela a du sens. Le géant sud-coréen veut créer un smartphone pliable à partir de design léger et cela est inconciliable avec le S Pen, du moins avec la création de l’hébergement dédié. la Galaxy Fold 2 il pourrait avoir un affichage plus grand, sans altérer les dimensions globales.

Samsung et le futur smartphone pliable: Galaxy Fold 2

L’innovation technologique à ce sujet continue d’avancer et le Galaxy Fold 2 peut être le symbole. Un appareil avec un écran plus grand sans augmentation réelle de taille et en même temps avec moins de poids. Selon les derniers rapports, il pèsera 229 grammes ou plus 47 grammes de moins par rapport au 276 de l’original.

Un point d’interrogation qui pourrait souligner cette évolution sera le prix. L’original est passé les 2000 euros pour la version de base alors que le Galaxy Z Flip s’est avéré coûter même la moitié pour certains marchés. Évidemment, il y a beaucoup de différences entre les deux. Découvrez le Galaxy Fold 2 avec un prix qui est un juste milieu entre les deux se traduirait par un succès pour Samsung.

Le géant sud-coréen a déjà montré que malgré l’urgence mondiale inhérente au coronavirus, les Galaxy Fold 2 et Galaxy Note 20 seront produits en série et présentés à l’heure choisie précédemment. Pas de retard, pas de report.