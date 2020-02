Samsung commence à tester Android 11 sur le Galaxy S10 +

Un Galaxy S10 + avec Android 11 a été dévoilé sur la plateforme de benchmarking Geekbench. Cela signifie que, plusieurs mois avant la sortie officielle de la mise à jour dans la version finale, Samsung a déjà commencé à travailler sur l’interface de sa prochaine superposition OneUI.

Le 25 février, la référence d’un smartphone avec le nom de code SM-G975F a été publiée sur Geekbench. Au vu de la nomenclature officielle, l’appareil semble être un Galaxy S10 + avec un SoC Exynos 9820, la version internationale du smartphone. Les variantes vendues sur le marché américain arrivent avec Qualcomm Snapdragon 855.

Samsung Galaxy S10 + avec Android 11 repéré sur le net

Selon cette référence, le S10 + effectue un Android R inhabituel. Pour rappel, il s’agit du nom de code interne de la mise à jour Android 11 sur Google. Le code «Android R» était déjà apparu comme point de référence pour un Google Pixel 4 en janvier 2020. La société a décidé d’éliminer les noms des bonbons d’Android 10 et la onzième mise à jour du système d’exploitation arrivera sous Android. 11.

Quoi qu’il en soit, Samsung a apparemment commencé à tester l’ensemble d’interfaces utilisateur One UI 3.0 pour arriver avec Android 11. Ces dernières années, le fabricant n’a épargné aucun effort pour distribuer à temps les nouvelles mises à jour Android. Compte tenu des progrès réalisés par la société cette année, on peut espérer qu’Android 11 en version stable arrivera encore plus vite sur les smartphones haut de gamme, comme le nouveau Galaxy S20.

L’année dernière, Samsung a battu son record en lançant Android 10 sur le Galaxy S10 en décembre. Il y a quelques jours, Google a officiellement lancé la première version bêta d’Android 11 pour les développeurs. Jusqu’à la mise en œuvre de la version finale (prévue pour septembre 2020), Google proposera 5 autres versions bêta.