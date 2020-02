Samsung commence la production de RAM LPDDR5 16 Go

Nous savons que Samsung est toujours sur la pièce, chaque année, il fabrique des produits exceptionnels hors du cylindre, même des composants à combiner avec leurs smartphones.

Encore une fois, Samsung confirme le concept, en fait, il a récemment annoncé ses nouveaux souvenirs 16Db LPDDR5 RAM (LOW Peurs réouble réata Ra toi 5).

Spécifications vraiment premium

Selon ce qui a été dit par Cheol Choi, vice-président des ventes et du marketing pour la division mémoire de Samsung Electronics, la société coréenne s’est engagée à concevoir ces mémoires précisément pour offrir à ses clients des expériences vraiment satisfaisantes.

Selon ce que révèlent les données techniques, les nouvelles mémoires Samsung devraient avoir d’excellentes performances au toucher 5,500 Mb / s, environ 1,3 fois plus rapide que les mémoires précédentes pour les appareils mobiles LPDDR4X.

De plus, ces souvenirs réussiront, si on les compare aux anciennes coupures de 8gb, pour une économie d’énergie de 20%, plus de mémoire et moins de consommation.

Mais apparemment Samsung ne s’arrête pas, en fait ses dirigeants ont annoncé que dans la seconde moitié de 2020, grâce à la transition vers un processus de production vers 10nm, sera en mesure de produire des LPDDR5 encore plus performants, avec des vitesses de pointe de 6 400 Mb / s.

Une étape importante pour le fabricant de smartphones qui, ce faisant, accaparera une large part du marché des composants, car il approvisionnera également d’autres entreprises du secteur.

Sans aucun doute, Samsung a frappé la marque, il ne reste donc plus qu’à attendre le second semestre 2020 pour voir les nouveaux souvenirs sur les premiers téléphones dans lesquels ils seront installés.