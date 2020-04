Samsung corrige la mise au point automatique et d’autres problèmes sur le Galaxy S20 Ultra

Après une réception initiale quelque peu rude, avec des critiques concernant les performances d’autofocus de l’une de ses fonctionnalités phares, Samsung a commencé à patcher son Galaxy S20 Ultra avec un mise à jour promise que la marque elle-même avait reconnu nécessaire.

Et c’est que, comme nous l’avons déjà mentionné vers la fin du mois de février, Autofocus Galaxy S20 Ultra a été critiqué par plusieurs médias pour son incohérence. Ces problèmes de mise au point, qui étaient particulièrement visibles lorsque le sujet était proche de l’appareil photo, comme l’a commenté mon collègue Nicolás dans l’analyse de l’appareil, auraient été améliorés.

Au revoir à la mise au point tremblante et aux tons de peau imprécis

Cela est indiqué au moins par SamMobile, l’une des publications spécialisées sur les appareils du fabricant coréen et les logiciels qu’ils intègrent. Comme ils l’affirment dans ce média, la mise à jour, publiée il y a quelques jours à Hong Kong et à Taiwan, atteint désormais le Galaxy S20 Ultra en Corée du Sud, et elle le fait également expliquer la résolution de ces problèmes via votre changelog.

Ces problèmes de mise au point étaient partagés à la fois par le capteur principal, 108 MP, et la caméra au format périscope et avec un zoom optique 4x, une résolution de 48 MP. Cependant, ceux liés à la chambre principale auraient été résolus il y a deux semaines, donc seuls les problèmes sont restés dans cet objectif avec lequel nous avons réussi à zoomer hybride jusqu’à 10x.

Les difficultés de concentration qui restaient actives jusqu’à présent particulièrement connu pour se concentrer sur un petit objet avec l’appareil photo zoomé après avoir utilisé l’appareil photo principal sur la même scène. Cela devrait être corrigé dans la dernière mise à jour.

De plus, les nouvelles dans la section des logiciels ne se limitent pas à cette petite section ennuyeuse de l’appareil photo du Galaxy S20 Ultra, mais s’étendent à autres aspects de l’expérience photographique du Galaxy S20 Ultra.

Le qualité vidéo super ralenti en mode Super Slow-mo à 960 images par seconde, en particulier lorsque celles-ci sont prises dans des conditions de lumière limitée. Il réduit également le flou ou les tremblements des sujets en mouvement qui pourraient survenir lors de la photographie de sujets en mouvement dans une scène statique.

Enfin, la note de mise à jour améliore la Rendu des couleurs pour des tons chair plus foncés et plus clairs. Le manque de reproduction naturelle de ces tons de peau avait été une autre critique reçue par l’appareil photo Samsung.

Le code de cette mise à jour pour la Corée est G98xNKSU1ATCT, qui est attendu tant qu’il est progressivement distribué à l’international, même si cela prend généralement quelques jours à plusieurs semaines. Nous pouvons vérifier s’il atteint notre opérateur et notre région à partir du moteur de recherche du logiciel SamMobile.

👇 Plus en Hypertextuel