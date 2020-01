Samsung crée le néon, des êtres humains virtuels qui peuvent vivre des émotions

Si jusqu’à il y a quelques instants, nous pensions que nous ne pouvions être témoins que de quelque chose comme ça dans un film de science-fiction, en observant des extraits d’une réalité (que nous pensions très naïvement) depuis le canapé à des années-lumière du courant … eh bien, le le temps de changer d’avis.

au Salon de l’électronique grand public de Las Vegas, Samsung présenté i néon, ceux qui peuvent très facilement être considérés comme des dieux assistants numériques 2.0. Pour être honnête, cadrer cette invention dans une définition précise s’avère plutôt difficile, car c’est quelque chose de jamais vu auparavant, nous préférons donc réutiliser les mots exprimés par l’entreprise, qui a parlé de Neon en tant que quelque chose de très similaire à nous, “A être vivant indépendant mais virtuel, dans capable de montrer des émotions et d’apprendre des expériences».

Néon, des humains virtuels capables de ressentir des émotions et d’apprendre des expériences

la néon ce sont des simulacres d’êtres humains, créé pour nous ressembler et nous soutenir dans l’exécution de certaines tâches. Ils viennent avec un propre personnalité, d’intelligence, d’un mémoire qui leur permettra d’apprendre des expériences passées, des souvenirs. Chaque néon sera unique, tracera les traits physiques de vraies personnes, mais ils ne seront jamais des copies exactes des êtres humains existants.

Les néons sont capables de reproduire les expressions d’un être humain, ils peuvent dialogue en temps réel, allant bien au-delà des réponses pré-packagées des assistants vocaux actuels. Ils peuvent bouger et danser. Et pour leurs capacités, ils peuvent remplacer (en partie) l’être humain. Selon Pranav Mistry, PDG de STAR Labs, la startup qui s’est chargée du développement du projet, derrière laquelle se cache Samsung, le Neon peut être enseignant, agents de santé, conseillers financiers, acteurs, entraîneur, porte-parole et présentateurs de télévision. À cet égard, la startup a expliqué qu’avec Neon, nous n’essayons pas de remplacer les êtres humains dans le travail “mais plutôt d’améliorer les interactions avec le service client, pour donner aux clients l’impression d’avoir un ami”.

Derrière le fonctionnement du Neon, il y a deux technologies puissantes: Core R3, qui “crée des comportements et des interactions uniques en temps réel qui ne se sont jamais produits auparavant”, ce qui permet à Neon de répondre rapidement aux entrées externes; et Spectra, la technologie gère l’intelligence, le passions, le apprendre la faculté et la mémoire du néon. Pour le moment, nous ne savons pas si et quand le néon verra jamais la lumière à l’extérieur des murs du CES.