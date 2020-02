Samsung, de nouveaux brevets indiquent des détails sur la série Galaxy Note 20

Samsung vient d’annoncer la série Galaxy S20 et il semble que la société travaille déjà sur le successeur de la série Note. Un nouveau brevet, en fait, suggère que Samsung travaille sur le Galaxy Note 20 qui devrait être lancé plus tard cette année.

Selon un brevet approuvé par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), Samsung a breveté de nouvelles technologies qui peuvent être incluses dans la série Galaxy Note 20. Malheureusement, il n’y a pas d’autres détails concernant les caractéristiques matérielles possibles du prochain haut de gamme. -range.

Samsung Galaxy Note 20, peut-être l’annonce prochainement

En regardant les illustrations trouvées dans les brevets, il semble que le Galaxy Note 20 présentera un écran en cascade avec des boutons physiques qui passent à travers la vitre d’affichage. Le brevet décrit cette technologie comme un “affichage à bords pliés” et ne partage pas d’autres détails.

Le design révélé dans les brevets montre un smartphone avec les boutons d’alimentation et de volume dépassant de l’écran. Fait intéressant, Samsung indique également d’autres technologies qui pourraient être incluses dans les futurs smartphones. L’un d’eux est le possible projecteur holographique qui affiche des images stéréoscopiques. D’autres descriptions incluent le capteur EMG (électromyographie), le capteur d’électroencéphalogramme (EED), le capteur d’électrocardiogramme (ECG) et un scanner d’empreintes digitales.

Par le passé, Samsung a toujours sorti deux séries haut de gamme en un an. Habituellement, la série Galaxy Note vient toujours après la série Galaxy S et comprend des fonctionnalités supplémentaires. Pour le moment, cette relation n’est pas encore confirmée et nous devrons attendre de plus amples informations et des déclarations officielles de la société pour faire des déclarations concrètes.