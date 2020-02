Samsung démarre la production de la première DRAM LPDDR5 de 16 Go

Samsung vient d’annoncer le début de la production de masse du premier boîtier DRAM LPDDR5 de 16 Go du secteur, conçu pour alimenter les smartphones premium de nouvelle génération.

Une annonce avec laquelle Samsung est réitéré dans sa position de référence dans le secteur, étant un pionnier dans l’amélioration des mémoires mobiles depuis la première annonce de la première puce LPDDR4 de 8 Go, en 2004.

Et bien que cette fois, cela fait un peu plus de six mois que la société a commencé à distribuer son dernier LPDDR5 de 12 Go, la mise en œuvre continue de les nouveaux réseaux 5G et la grande expansion des systèmes d’amélioration par l’intelligence artificielle Ils ont été une incitation à l’amélioration rapide de cette composante fondamentale de nos téléphones.

Le package mobile DRAM LPDDR5 16 Go comprendra huit puces de 12 Go (gigabits) et quatre puces de 8 Go, offrant deux fois plus de capacité DRAM que certains ordinateurs portables de jeu haut de gamme.

Et c’est qu’en plus des performances ultrarapides, l’une des principales capacités qui ajoutera cette nouvelle mémoire sera le support du jeu lui-même, avec des résultats plus dynamiques, une compatibilité avec les graphiques haute résolution et des expériences de jeu mobile très immersives.

Selon les données fournies par Samsung, la nouvelle vitesse de transfert de données du LPDDR5 16 Go pour les téléphones mobiles ils atteindront 5 500 mégabits par seconde (Mb / s), environ 1,3 fois plus rapide que son équivalent LPDDR4X; et une amélioration de jusqu’à 20% par rapport au LPDDR4X 8 Go, la norme la plus utilisée dans les terminaux milieu de gamme actuels.

Donc, compte tenu du fait que Samsung a presque comme norme de publier de nouvelles technologies dans ses propres produits, et après avoir déjà présenté le nouveau Samsung Galaxy S20, tout pointe vers le premier terminal dans lequel nous voyons cette nouvelle mémoire être le Galaxy Note 20.