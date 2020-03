Samsung développe une batterie de voiture électrique autonome de 800 km

la voitures électriques ils gagnent lentement une place de plus en plus importante sur les marchés automobiles, car chaque constructeur semble de plus en plus intéressé à maintenir un regard écologique, dans ce qui semble presque une course à la protection de la nature.

Evidemment, un point crucial de la situation réside dans les batteries, dont je dois garantir une excellente autonomie et des performances chargement / déchargement satisfaisant, le tout à combiner peut-être avec une durée de vie moyenne acceptable.

Une série de fonctionnalités vraiment importantes, qui nécessitent des recherches constantes de la part des constructeurs automobiles ou électroniques, pour développer des batteries de plus en plus performantes.

Apparemment, Samsung cache quelque chose dans le cylindre, en fait, il semble disposé à présenter une nouvelle batterie à semi-conducteurs capable de fournir jusqu’à 800 km de autonomie.

Batteries à semi-conducteurs

De nos jours, les batteries ne vous permettent pas de remplir les électrons rapidement et ont une durée de vie assez limitée, la solution est les batteries à semi-conducteurs, une technologie sur laquelle de nombreuses entreprises se concentrent, y compris Samsung.

Chercheurs deInstitut supérieur de technologie et deInstitut R&D Japon (SRJ) Samsung a présenté dans un article publié dans Nature Energy, le projet d’une batterie capable d’allier performance et longue durée de vie.

La commodité de ces nouvelles batteries à semi-conducteurs réside dans le fait électrolytes solide, contrairement aux liquides actuels, ils en supportent un densité d’énergie plus élevée et donc permettre une plus grande efficacité à un poids et une taille inférieurs.

La technologie est très prometteuse, mais elle devra encore être développée, car l’utilisation du anodes métalliques peut conduire à effets secondaires ce qui peut endommager la batterie et donc réduire sa durée de vie moyenne.

Ces effets secondaires résideraient dans la formation de cristaux alghiformes sur l’anode de la batterie lors de la charge, un problème auquel Samsung semble avoir trouvé la solution, qui doit donc être mise en œuvre définitivement.

La solution de Samsung

La solution que Samsung semble avoir adoptée consiste en un fine couche composite d’Argent-Carbone (Ag-C) à utiliser comme anode, ce qui permet avec une épaisseur de seulement 5 µm (micromètres), pour obtenir une densité d’énergie de 900 Wh / Kg et une durée de vie de la batterie nettement plus longue.

Comme si cela ne suffisait pas, cette innovation a permis d’en obtenir un réduction volumétrique de 50%, venant donner une durée 800Km avec 1000 cycles de recharge, ce qui indique donc théoriquement une fiabilité jusqu’à 800 000 km.

Cette solution s’annonce donc très prometteuse, il ne reste plus qu’à voir comment Samsung va procéder à sa mise sur le marché, ce qui est certain, c’est que c’est la bonne voie vers la circulation de plus en plus de véhicules électriques.