Samsung dévoile le Galaxy Z Flip lors de l’Oscar 2020

Le Galaxy Z Flip, le prochain smartphone pliable de Samsung, est apparu par surprise lors de l’espace publicitaire correspondant à la cérémonie des Oscars 2020. La société sud-coréenne a profité de ce moment d’attention maximale au niveau mondial pour dévoilez l’aspect extérieur de votre nouvel équipement et inviter les téléspectateurs à suivre l’événement de présentation de l’équipe, qui aura lieu à San Francisco le mardi 11 février prochain.

Le design montré dans le clip publicitaire correspond à celle représentée dans les images qui ont été filtrées au cours des dernières semaines. Il est donc confirmé que ce deuxième pliage Samsung adopte le format de coque classique que d’autres sociétés telles que Motorola promeuvent également.

Samsung vient de montrer tout le Z Flip lors de sa publicité aux Oscars. Les petits caractères indiquent que le pli de l’écran est normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT

– nilay patel (@reckless) 10 février 2020

Samsung vient de montrer son nouveau Fold lors d’une publicité aux Oscars. C’est une façon d’annoncer quelque chose. pic.twitter.com/rtSJ3jvkif

– Mark Gurman (@markgurman) 10 février 2020

Samsung, pour le moment, n’a pas révélé les caractéristiques techniques de ce nouvel appareil. Cependant, les dernières fuites indiquent des composants tels que le processeur Snapdragon 855, 8 Go de RAM et un écran de 6,7 pouces avec la technologie Dynamic AMOLED. Il pourrait également avoir un appareil photo principal d’une résolution de 12 mégapixels et une capacité de batterie de 3300 mAh.

Les développeurs de XDA indiquent que, selon des sources proches du produit, le Galaxy Z Flip atteindra les magasins américains pour un chiffre proche de 1400 $.

Samsung Galaxy Z Flip

SoC

Snapdragon 855+

Mémoire RAM

8 Go

Stockage

256 Go UFS 3.0

Écran

AMOLED dynamique de 6,7 pouces avec résolution Full HD + (2636 x 1080)

Caméra frontale

Capteur de résolution de 10 mégapixels

Chambre principale

Capteur 12 mégapixels avec objectif à ouverture f / 1,8

Caméra grand angle

Capteur 12 mégapixels avec objectif à ouverture f / 2,2

La batterie

3,300 mAh

Biométrie

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Connectivité

Bluetooth 5.0, 4G LTE, USB Type C, NFC et Wi-Fi 6

Les couleurs

Noir et violet

👇 Plus en hypertexte