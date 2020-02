Samsung distribuera à d’autres marques la puce sécurisée de son Galaxy S20

L’un des composants à bord du Galaxy S20 qui est probablement passé inaperçu est une petite puce pour le stockage crypté des informations sensibles qu’ils appellent “élément sûr”. Il s’agit d’un petit processeur qui, avec le logiciel correspondant, protège les données privées dans un stockage isolé.

Dans une approche similaire à ce que nous voyons dans d’autres fabricants de goûts de Google avec le Titan M à bord de vos smartphones Pixel ou puces de sécurité Apple T1 et T2, utilisé sur votre MacBook et iMac, ou l’enclave sécurisée sur iPhone.

Une petite puce, de plus en plus utilisée

Samsung

Cependant, contrairement à Apple et Google, Samsung est un fabricant de semi-conducteurs avec ses propres installations de fabrication. Comme ça mettre cette puce à la disposition d’autres fabricants, afin qu’ils puissent compter sur le même niveau de sécurité qu’ils recherchent pour leurs appareils mobiles.

Avec cette solution, ils attendent garder les données en sécurité concernant les portefeuilles numériques basés sur la crypto-monnaie, empreintes digitales, modèles de déverrouillage du visage, informations d’identification et mots de passe d’accès. De cette façon, les données les plus critiques et les plus vulnérables sont isolées du stockage et du système principal, à la fois physiquement et au niveau du logiciel et de la sécurité.

Samsung affirme que la protection au niveau du matériel, du microcontrôleur et du système d’exploitation sûr et optimisé agit comme contre-mesures contre les attaquants, les logiciels malveillants ou les virus, ainsi que contre les attaques physiques par des méthodes plus agressives telles que les lasers, les coupures de courant et la rétro-ingénierie.

Par conséquent, il est plus que probable que nous verrons bientôt d’autres fabricants non seulement intégrer des processeurs, écrans, batteries, mémoires et capteurs photographiques Samsung dans leurs smartphones, mais aussi cette petite puce capable de protéger les données les plus vulnérables. Ou du moins, rendez-le plus difficile.

