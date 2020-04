Samsung dit au revoir à un assistant virtuel pour smartphones

Préparez-vous à dire au revoir à l’un des assistants virtuels de Samsung à partir du 1er juin. Bixby? Je suis désolé, mais non. Bixby reste puis un autre sera celui pour lever les rideaux. Il s’agit évidemment de S Voice, l’assistant vocal qui a fait ses débuts pour la première fois sur le Galaxy S III en loin mai 2012; huit ans de service.

Que fait cet assistant en particulier? Il n’a évidemment pas les fonctions d’un assistant virtuel moderne, mais quelque chose d’utile le fait. Il a pu lancer des appels entre les contacts par la voix, définir des rappels et démarrer l’application et même Recherches Google. En substance, il fait ce que nous demandons aux assistants virtuels les plus modernes dans la plupart des cas.

Samsung: au revoir S Voice

Ce qui précède cessera de fonctionner à partir du 1er juin, comme mentionné, mais il ne disparaîtra pas complètement. Il semble presque que Samsung veuille toujours lui rendre hommage. Si vous demandez quelque chose à l’aide de S Voice, ce dernier vous répondra, mais seulement pour dire que «je ne peux pas traiter votre demande. Veuillez réessayer plus tard. “

Cela dit, très peu la regretteront aussi parce que cela ne fonctionne que sur un petit groupe de modèles et les plus récents sont des appareils avec plusieurs années sur la croupe de toute façon. la Galaxy S6, je Galaxy Note 5, les Galaxy A8 et A9, la première génération de Galaxy Tab S et d’autres appareils encore plus anciens.

En tout cas, ses adieux sont désormais évidents et il n’y a plus rien à faire. Ce n’était pas un succès et ce n’était pas innovant, mais son travail l’a très bien fait.