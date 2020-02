Samsung doit être si fou de cette fuite vidéo du Galaxy Z Flip pliable en action – .

Le Galaxy Z Flip pliable sonne beaucoup mieux que le Galaxy Fold, du moins en théorie. La benne preneuse a une empreinte beaucoup plus petite que la pliure, bien qu’elle devrait être au moins aussi épaisse une fois pliée. Le Z Flip devrait également comporter un écran en verre ultra-mince plutôt qu’en plastique, ce qui constituerait un avantage considérable par rapport à son prédécesseur. Ajoutez à cela un prix plus abordable ainsi que du matériel haut de gamme, et le Z Flip devient encore plus excitant que le Motorola Razr qui est déjà disponible à l’achat. Samsung dévoilera le téléphone pliable mardi prochain, et les rumeurs disent que le Z Flip sera en vente dès vendredi 14 février. Mais il s’avère que certains magasins pourraient déjà avoir le combiné sur l’écran, et une énorme nouvelle fuite montre le téléphone en action avant son annonce officielle.

Le Galaxy Z Flip est apparu pour la première fois en vidéo il y a quelques jours, quand quelqu’un dans un pays francophone a partagé une démo rapide du combiné qui a à peu près confirmé toutes les rumeurs récentes de Z Flip. Il semble maintenant que tout le monde puisse enregistrer une vidéo pratique du téléphone – il vous suffit d’être au bon endroit au bon moment. SamMobile note que la deuxième vidéo pratique provient d’un utilisateur d’Instagram qui a pu entrer dans un magasin de détail et découvrir le nouveau combiné pliable pour lui-même.

Le Z Flip dans la nouvelle vidéo a un étui de protection épais, mais vous pouvez toujours voir l’une des fonctionnalités rumeurs du Z Flip. Vous pourrez déplier partiellement l’écran et le laisser incliné pour pouvoir l’utiliser dans une sorte de mode ordinateur portable qui vous permettra de profiter d’appels vidéo mains libres.

Cela dit, la personne qui a mis en ligne la vidéo pour la première fois a mis son compte Instagram en privé, et un responsable qui a retweeté le clip a supprimé la vidéo peu de temps après sa mise en ligne. Samsung peut sembler ne pas même essayer d’empêcher les fuites à ce stade, après avoir récemment répertorié le nom et les rendus de presse du Galaxy S20 sur son site Web, mais il ne peut pas être ravi de toutes ces fuites vidéo sur les réseaux sociaux.

Bien sûr, rien n’est jamais vraiment effacé d’Internet, et le clip divulgué a déjà fait son chemin vers YouTube où quelqu’un l’a assemblé avec la fuite vidéo précédente de Z Flip. Vous pouvez regarder la nouvelle vidéo ci-dessous avec l’ancienne qui montre le téléphone sans étui de protection.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

