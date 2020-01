Samsung et Apple dominent les ventes de téléphones aux États-Unis avec plus de 90% du marché postpayé

En ce qui concerne l’achat d’un nouveau téléphone ces jours-ci, les consommateurs ont sans doute plus de choix que jamais quand il s’agit de choisir la marque à acheter. Pourtant, les statistiques montrent que si vous achetez un smartphone aux États-Unis, vous allez probablement en acheter un auprès d’Apple ou de Samsung.

Récemment, la firme d’analyse Wave7 Research a publié ses résultats après avoir terminé une enquête auprès des quatre principaux opérateurs aux États-Unis.En décembre 2019, les résultats ont révélé que plus de 90% du temps, les téléphones vendus via le transporteur provenaient d’Apple ou de Samsung.

Dans les magasins AT&T, les ventes des deux marques de mastodonte ont totalisé 95%, tandis que chez Verizon et Sprint, elles ont été légèrement inférieures avec 94% des ventes. Cela laisse T-Mobile à l’arrière-plan avec des ventes de téléphones Apple et Samsung ne représentant que 91% de ses ventes de téléphones.

L’enquête a également révélé que la gamme de téléphones Pixel de Google représentait 2 à 4% des ventes dans l’ensemble des quatre principaux opérateurs, et OnePlus était légèrement inférieur avec 2,3% des ventes.

La raison pour laquelle ces mesures sont si importantes est que les analystes disent que 85 à 90% des téléphones vendus avec des forfaits postpayés aux États-Unis sont vendus par des opérateurs – ce qui en fait un bon indicateur de ce qui se passe à l’extrémité premium du marché.

Cependant, en ce qui concerne les ventes de téléphones prépayés, l’histoire est un peu différente. Cela a à voir avec le fait que de nombreux clients prépayés n’achètent pas souvent des téléphones haut de gamme qui coûtent près de 1000 $ ou plus.

Par exemple, chez Boost, les quatre premiers téléphones vendus étaient toujours soit un iPhone ou un téléphone Samsung, mais le cinquième plus populaire était le LG Stylo 5. Alors que chez Metro by T-Mobile, Wave7 rapporte que Samsung, LG et Motorola sont les meilleurs les vendeurs. Quoi qu’il en soit, les clients prépayés ne représentent qu’une fraction du marché par rapport aux abonnés postpayés.

