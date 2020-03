Samsung ferme ses usines pendant quelques jours

La société sud-coréenne Samsung il a a fermé sa propre usine de smartphones en Inde hier, lundi 23 mars 2020. Nous parlons du plus grand au monde. Cette usine, du moins selon les premières décisions, restera fermée jusqu’au 25 mars 2020.

La raison en est habituelle, la pandémie de coronavirus, qui a commencé à frapper l’Inde, où le gouvernement a décidé de prendre immédiatement des mesures de confinement assez restrictives. Découvrons tous les détails ensemble.

Samsung et LG ferment leurs usines en Inde pendant quelques jours

L’usine en question est située dans l’état de l’Utter Pradesh, près de la ville de Noida. En plus de la fermeture des lignes de production, le personnel travaillant dans les bureaux a été invité par le géant à travailler à domicile. Le lieu a été inauguré en 2018 et est capable de produire environ 120 millions de smartphones en un an. Samsung a jusqu’à présent bien géré les phases de la pandémie, mais avec la propagation du virus dans d’autres États, il a été “contraint” de fermer, au moins pendant quelques jours.

Le géant sud-coréen a également été contraint de fermer temporairement deux fois son usine d’origine, dédiée à la production des nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip. Nous devons également considérer que de nombreux fournisseurs de l’entreprise sont chinois, et donc qu’il peut y avoir des problèmes d’approvisionnement des composants. La Chine recommence actuellement mais ce sera encore une route longue et difficile.

Comme prévu précédemment, LG a également fermé ses deux usines indiennes, l’une située à Noida et l’autre dans la ville de Pune, dans l’état du Maharashtra. Les deux usines s’occupent principalement de machines à laver, mais la deuxième usine produit également des smartphones. LG n’a pour l’instant pas fourni de date précise de réouverture, contrairement à Samsung, il n’a parlé que de “fin mars”. Nous le saurons à coup sûr dans les prochains jours.