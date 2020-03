Samsung ferme son rival de Google Stadia avant d’avoir une chance

Lorsque Samsung PlayGalaxy Link a lancé sa version bêta il y a quelques mois, il était certes sans grande fanfare – mais l’annonce de la fermeture entrante du service de streaming de jeux a été encore plus silencieuse.

Le chargement du site Web de PlayGalaxy présente maintenant une notification d’excuse pour le service, déclarant que, “Après de nombreuses discussions difficiles, PlayGalaxy Link prendra fin le 27 mars 2020 en raison de changements de politique interne.”

PlayGalaxy Link a été lancé en tant que service de jeu en nuage exclusif au smartphone Samsung Galaxy, bien que nous pensions en grande partie qu’il serait étendu à d’autres gammes de téléphones Android à l’avenir. À l’époque du lancement de Fortnite sur Android, les combinés Samsung Galaxy étaient les premiers à l’obtenir, et nous ne nous attendions pas à ce que Samsung restreigne à jamais l’audience de la plate-forme.

Quoi qu’il en soit, PlayGalaxy Link ferme ses portes, de sorte que tous les propriétaires de Samsung Galaxy qui se sont inscrits à la version bêta perdront l’accès au service après le 27 mars, conformément à l’annonce.

Fort et nuage

On ne sait pas exactement à quoi se réfèrent les «changements de politique interne», mais il est probable que PlayGalaxy Link soit devenu moins prioritaire pour le fabricant d’électronique étant donné l’élan de sa concurrence.

Il est difficile de lancer un service de streaming de jeux, pour être juste. Google Stadia attire l’attention de la plupart des joueurs intéressés par un service de streaming dédié, avec la plate-forme PS Now existante et le projet xCloud de Microsoft offrant de nombreuses autres possibilités pour jouer à des jeux via le cloud.

Bien que PlayGalaxy Link ne soit jamais sorti de la version bêta, il est clair que le jeu dans le cloud est bien là pour rester.

Via GameSpot