Samsung Galaxy A11 dévoilé par certains rend des images

Il y a quelques semaines, l’un des prochains smartphones d’entrée de gamme du géant Samsung, ou le futur Samsung Galaxy A11, avait été repéré dans certaines images de rendu qui nous avaient révélé comment aurait été le design de la couverture arrière. Au cours des dernières heures, cependant, des fuites nouvelles images de rendu qui nous montrent la conception de l’ensemble de l’appareil de l’entreprise.

Le Samsung Galaxy A11 aura-t-il un écran perforé?

Jusqu’à présent la série de smartphones bas de gamme appartenant à la série Galaxy A de Samsung avait un écran drop-notch (Infinity-V Display ou Infinity-U Display) à l’avant. Il semble cependant que la société ait décidé d’apporter également des écrans avec un trou pour les appareils d’entrée de gamme.

Comme vous pouvez le voir sur les nouveaux rendus, les images publiées sur le portail bien connu AndroidHeadlinesen fait, l’avenir Samsung Galaxy A11 il peut avoir un écran avec un trou sur le devant, ou un Écran Infinity-O. Plus précisément, nous pouvons voir que le trou est positionné sur le côté gauche du panneau. Les cadres latéraux et supérieurs semblent avoir la même épaisseur, tandis qu’en bas, nous trouvons un cadre plus prononcé.

Quant à la coque arrière de l’appareil, la présence de l’un semble encore confirmée triple caméra arrière et au centre du corps un capteur biométrique pour déverrouiller l’appareil. Sur le côté droit du cadre se trouvent également la bascule du volume et le bouton marche / arrêt, tandis qu’en haut se trouve la prise audio pour les écouteurs.

Nous vous rappelons que, selon les dernières rumeurs, le nouveau niveau d’entrée de Samsung aura un Écran LCD 6,4 pouces (probablement en résolution HD +), un capteur photographique principal de 13 mégapixels et 128 Go de stockage interne.