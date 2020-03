Samsung Galaxy A11, tout comme le successeur du Galaxy A10

Une fuite nous a permis de connaître le Galaxy A11, un smartphone très important pour Samsung et pour les utilisateurs, car il deviendra dans le successeur du deuxième smartphone le plus vendu de 2019, le Galaxy A10.

Pour mettre un peu plus de contexte à cette nouvelle, nous avons accompagné une photo avec les dix smartphones les plus vendus de 2019 selon Omdia. Comme nous pouvons le voir, la meilleure vente a été l’iPhone Xr, suivi par l’iPhone 11 et le Galaxy A10. Comme nous l’avons indiqué, ce dernier était le smartphone économique le plus vendu de l’année écoulée, car les deux autres modèles se positionnent dans la gamme haute et sont tarifés en conséquence.

Le premier rendu du Galaxy A11 confirme des changements importants tant en termes de conception que de spécifications. La première chose qui retient notre attention est la disparition de la caméra frontale intégrée dans une encoche de type “goutte d’eau”. Au lieu de cela, Samsung a choisi de monter la caméra avant dans un espace circulaire.

À l’arrière, on voit un lecteur d’empreintes digitales et une configuration de trois caméras qui dépasse de loin la configuration d’une seule caméra intégrée au Galaxy A10. Nous ne connaissons pas toutes ses spécifications, mais on dit qu’il aura un panneau IPS de 6,4 pouces avec une résolution HD +, un SoC Exynos 7904 (CPU à huit cœurs et GPU Mali-G71 MP2), 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage.

Galaxy A11 et Galaxy A21: Samsung prépare une rénovation majeure

Le Galaxy A21 a également fui aux côtés du Galaxy A11, un terminal qui cela arrivera à un autre best-seller, le Galaxy A20. Ce smartphone positionne un niveau au-dessus du Galaxy A11, sera équipé d’une configuration de quatre caméras arrière, déplacera également la caméra avant dans un espace circulaire, éliminera l’encoche de type goutte d’eau et apportera une mise à jour du niveau matériel.

Ses spécifications sont un mystère pour le moment, mais les premières informations suggèrent qu’il montera un Écran IPS de 6,5 pouces Avec une résolution FullHD +, un SoC Exynos avec processeur à huit cœurs, 6 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage. Nous n’avons aucun détail sur le prix ou sa date de sortie.

La gamme basse et la gamme moyenne-basse sont devenues deux piliers centraux pour Samsung, à tel point que, comme on peut le voir dans les chiffres de vente 2019, ils ont dépassé les terminaux étoiles du géant sud-coréen, le Galaxy S10. Dans cet esprit, il est parfaitement compréhensible que Samsung prépare un renouvellement assez profond de ces gammes.