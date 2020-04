Samsung Galaxy A21 bientôt disponible avec le processeur Exynos 850

En ce moment, nous avons beaucoup d’informations concernant le futur dispositif moyen-bas de gamme de Samsung, c’est-à-dire du Samsung Galaxy A21, mais maintenant nous avons appris qu’une variante connue aujourd’hui arrivera bientôt Samsung Galaxy A21s. Au cours des dernières heures, en effet, les toutes premières informations sur cet appareil sont arrivées.

Samsung Galaxy A21s: voici les premiers détails

Comme déjà fait l’année dernière avec le Galaxy A20, il semble que le géant sud-coréen présentera plusieurs variantes de son appareil d’entrée de gamme. Le smartphone en question sera appelé Samsung Galaxy A21s et, selon ce qui a émergé il y a quelques heures en ligne, il aura le SoC de l’entreprise comme processeur Exynos 850.

Pour révéler cette première information, les résultats de référence du portail bien connu Geekbench. Plus précisément, nous savons que cet appareil est également connu sous le numéro de modèle SM-A217F et nous savons aussi qu’il aura Quantité de RAM de 3 Go et il y aura le système d’exploitation Android 10. Les scores sur le portail de référence, en revanche, sont de 183 points en single core et de 1074 points en multi core.

En plus de ces informations, le portail Sammobile a révélé d’autres détails. Comme indiqué, cet appareil aura comme la mémoire interne coupe 32 Go et 64 Go (il sera sûrement possible d’étendre la mémoire via une carte microSD). Les couleurs seront alors de quatre: blanc, noir, bleu et rouge.

Pour l’instant ce sont les toutes premières informations de ce nouveau smartphone du géant sud-coréen. Si le design ne change pas par rapport à la version standard du Galaxy A21, alors nous pouvons nous attendre à la présence d’un Écran Infinity-O et au moins quatre caméras arrière.