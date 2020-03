Samsung Galaxy A31, caractéristiques, avis et prix

Les Samsung Galaxy A sont, dans leurs versions depuis l’année dernière, les terminaux qui fonctionnent le mieux pour la marque. En Europe et dans le monde.

Après d’autres collègues de cette gamme, comme le Galaxy A11, Samsung renouvelle désormais l’un de ses terminaux les moins chers de son milieu de gamme. Le Galaxy A31 Il remplacera le Galaxy A30 que nous avons vu il y a un an maintenant.

Galaxy A31, l’économie embrasse les tendances

Samsung

Contrairement à d’autres propositions de la marque qui ajoutent déjà au design avec une caméra perforée sur son écran, ce nouvel appareil reprend l’encoche que nous avons vue dans le Galaxy A30 en 2019. Là encore, il ajoute également un Écran de 6,4 pouces en technologie Amoled.

À l’intérieur, nous avons un processeur qui laisse sa propre marque Exynos au profit de sûrement moins chers MediaTek Helium P65. Ces processeurs ont des capacités modestes, mais suffiront pour les tâches quotidiennes les plus élémentaires. Ceux-ci seront accompagnés de deux options de RAM, 4 ou 6 Go, ainsi que deux autres dans le cas du stockage, qui sont également le double par rapport à ceux de la génération précédente: 64 ou 128 Go.

Samsung

Dans son module de caméra, nous voyons que finalement Samsung décide d’intégrer jusqu’à quatre capteurs. Ceux-ci sont dominés par un principal qui s’élève à 48 MP de résolution, vu dans une multitude de terminaux en 2019, avec un grand angle désormais de 8 MP, et deux capteurs relativement accessoires: un sur 5 MP pour le calcul de la profondeur en mode portrait, et un autre destiné exclusivement à la macro photographie ou très courte distance.

Samsung

Le Galaxy A31 conserve certaines fonctionnalités mobiles de base, telles que la prise casque 3,5 mm, mais cela augmente dans d’autres. Ce terminal mobilise les capteur d’empreintes digitales de son dos pour l’inclure sous l’écran.

La batterie est également une caractéristique fondamentale des appareils les plus basiques. Cela a été clairement expliqué par Samsung à plusieurs reprises. Récemment, avec la mise à jour du Galaxy M20. Cette fois, cela ne va pas aussi loin, mais nous constatons une augmentation de la capacité pouvant atteindre 25%, une généreuse 5000 mAh, qui se répètent avec une charge modérément rapide à 15 W.

Samsung Galaxy A31 vs Galaxy A30, principales différences

Samsung

Voyons de manière résumée et dans un tableau quels sont les principaux changements qui accompagnent cette nouvelle version, le Galaxy A31:

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A30

Affichage

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p)

6,4 “, OLED, FullHD + (1080p)

La taille

73 x 159 mm

75 x 158 mm

Grosseur

8,6 mm

7.7 mm

Le poids

185 grammes

168 grammes

Processeur

MediaTek Helio P65, 12nm

MediaTek Helio P22, 12 nm

RAM

4,6 Go

3, 4 Go

La mémoire

64, 128 Go et microSD

32, 64 Go et microSD

Appareil photo principal

48 MP f / 2.0, grand angle 8 MP f / 2.2, macro 5 MP et profondeur 5 MP

16 MP f / 1,7 et grand angle 5 MP f / 2,2

Caméra frontale

20 MP f / 2.2

16 MP f / 2.0

La batterie

5000 mAh, charge rapide 15W

4000 mAh, charge rapide 15W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous écranopticien

Capteur d’empreinte digitale arrière

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, radio FM, USB C, prise, GPS, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Android 9 Pie

Samsung Galaxy A31: lancement, disponibilité et prix

Samsung

Le Galaxy A31 a été annoncé de manière générique par Samsung à l’international, ne révélant pour le moment que ses fonctionnalités et images officielles. Pourtant, nous n’avons pas encore d’informations spécifiques sur la date de lancement ou la disponibilité, le cas échéant, dans des pays spécifiques tels que l’Espagne ou le Mexique. Lorsque cela ou d’autres détails connexes comme votre prix sont confirmés, nous mettrons à jour cet article.

